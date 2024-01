Bernd von Jutrczenka/dpa Sahra Wagenknecht am Montag beim BSW-Gründungstreffen in einem Berliner Hotel

Nun ist es also da, das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW). Am Montag vormittag hat sich die Partei, deren Gründung von dem gleichnamigen Verein vorbereitet wurde, in Berlin konstituiert. 44 Erstmitglieder waren dabei – »Gewerkschafter, Unternehmer, Ärzte, Sozialarbeiter, Professoren, Abgeordnete und Theologen«, wie Wagenknecht anschließend im vollen Saal der Bundespressekonferenz versicherte.

Wagenknecht und die mit ihr im Oktober aus der Linkspartei ausgetretene Amira Mohamed Ali sind die Vorsitzenden der neuen Partei. Den Parteivorstand komplettieren Generalsekretär Christian Leye, Geschäftsführer Lucas Schön, Schatzmeister Ralph Suikat und Shervin Haghsheno als stellvertretender Vorsitzender. In den nächsten Tagen will die Partei die ersten 450 Mitglieder aufnehmen. Die Partei will, das wurde am Montag wieder bekräftigt, »kontrolliert und langsam« wachsen; vorerst wirbt Wagenknecht vor allem dafür, dass sich viele Menschen als »Unterstützer« und »Förderer« melden.

»Die Demokratie in unserem Land wird in erster Linie gefährdet von einer Politik, von der sich immer mehr Menschen im Stich gelassen fühlen«, erklärte Wagenknecht. Neben der Politik der Ampel erlebten die Menschen eine Opposition, die die Politik der Regierung zu großen Teilen mittrage. Über »Wut-, Protest- und Denkzettelwahlen« brauche sich da niemand mehr zu wundern. Das BSW sei gegründet worden, um die »Unfähigkeit und Arroganz« im Regierungsviertel zu »überwinden«.

Weiterführende programmatische Dokumente legte Wagenknecht nicht auf den Tisch. Das erste Parteiprogramm werde sich am BSW-Gründungsaufruf vom Oktober orientieren; bis zur Bundestagswahl wolle man dann zusammen mit »Expertenräten« ein ausführliches Programm erarbeiten. Mit dabei hatte Wagenknecht die beiden Spitzenkandidaten in spe für die EU-Parlamentswahl im Juni 2024: den Finanzpolitiker Fabio De Masi, der die Ampel als »Erntehelfer« der AfD bezeichnete, und den ehemaligen Oberbürgermeister von Düsseldorf, Thomas Geisel. Letzterer präsentierte sich als Sozialdemokrat der Schule Willy Brandts und Helmut Schmidts – Menschen wie er seien in der heutigen SPD »heimatlos«. Er habe, sagte er auf eine Nachfrage hin, stets bekräftigt, immer Sozialdemokrat zu bleiben, nicht aber, immer in der SPD zu sein.

Wagenknecht unterstrich bei der Pressekonferenz, dass das BSW die Absicht habe, auch bei allen drei ostdeutschen Landtagswahlen im Jahr 2024 anzutreten. Voraussetzung seien allerdings Landeslisten mit »kompetenten« Bewerbern; in dieser Hinsicht sei sie indes »zuversichtlich«.

Auch die von junge Welt am kommenden Sonnabend ausgerichtete Internationale Rosa-Luxemburg-Konferenz kam – einigermaßen überraschend – bei der Pressekonferenz zur Sprache. Ein Journalist fragte Wagenknecht, wie »linksoffen« sie sei: Bei der Konferenz werde der Sozialismus als Alternative gepriesen, und mit Żaklin Nastić trete ein BSW-Mitglied neben einem »ehemaligen Terroristen aus Dänemark« auf. »Wo kommen wir denn hin, wenn wir gar nicht mehr ins Gespräch kommen«, fragte Wagenknecht zurück.