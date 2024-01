Malediven: Kooperation mit China vertieft

Beijing. Der Präsident der Malediven hat am Freitag einen mehrtägigen Staatsbesuch in China beendet. Dabei war Mohammed Muizzu mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping zusammengetroffen, wobei er ein umfangreiches Kooperationsabkommen unterzeichnete, wie Xinhua meldete. Es war die zweite Auslandsreise seit Muizzus Wahl im September. Die erste hatte ihn in die Türkei geführt. Im Hintergrund schwelt ein Streit mit Indien, der sich an einer Werbeaktion des indischen Premierministers Narendra Modi für Urlaub auf einer den Malediven benachbarten indischen Inselgruppe entzündet hatte. (jW)