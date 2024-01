Nachschlag: Ende einer Ära

Ute Grabowsky/photothek.net/imago Harry-Potter-Bücher lesen, Harry-Potter-Filme kucken, Harry-Potter-Podcast hören!

Seit acht Jahren hat uns Coldmirror aka Kaddi unregelmäßig mit ihren Analysevideos zum Film »Harry Potter und der Stein der Weisen« versorgt. Nun ist dieses Projekt doch tatsächlich zu Ende gegangen. Fans fürchteten diesen Tag; und so war das Erscheinen der letzten Podcastfolge – wieder pünktlich zu Weihnachten – ein schönes und gleichzeitig trauriges Geschenk. Absolute Highlights sind die Folgen »Soup, Soup, Soup« (Folge 5), »Fruchtgemüse« (15) und »Popobums« (18). Soviel durften wir uns erinnern, kichern – und vor allem lernen: z. B. dass die moderne Darstellung von Hexen (mit spitzem Hut, Kessel und Besen) das Ergebnis von durch Industrialisierung ausgelöschter Tradition, Sexismus und Unterdrückung der Frau ist (nachzuhören in Folge 10). Bis Kaddi uns mit ihrem nächsten Projekt erfreut, bleibt uns nur, die 30 Folgen des Podcasts (insgesamt knapp 24 Stunden) in Dauerschleife auf Youtube anzusehen oder in der ARD-Audiothek anzuhören. (ahe)