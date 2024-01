ZUMA Press/imago/Montage jW

Unbestimmte Begriffe

Zu jW vom 9.1.: »Im Gespräch bleiben«

Partei ohne Programm? »Vernunft und Gerechtigkeit« – jede sich als »demokratisch« verstehende Partei kann sich die beiden Begriffe auf die Fahne schreiben, selbst eine Alice Weidel. Namen sind Schall und Rauch, Begriffe bleiben leer, wenn sie nicht mit konkreten Inhalten gefüllt werden.

Die Parteigründerin, die Kindheit und Jugend in der DDR verbracht hat, sollte das wissen. Am Anfang jeder Parteigründung muss die Systemfrage gestellt werden. In einem bürgerlich-kapitalistischen System ist eine gerechte Gesellschaft nicht zu verwirklichen, auch die Eigentumsverhältnisse lassen sich kapitalistisch nicht lösen. Von der Friedensfrage unter imperialistischen Verhältnissen erst gar nicht zu reden.

Am Sonntag gingen wir zu den Gräbern Rosa Luxemburgs und Karl Liebknechts in Friedrichsfelde, auf dem Friedhof der Sozialisten. Rosa Luxemburg hat keine Partei mit ihrem Namen gegründet. Aber sie hat uns ein Vermächtnis hinterlassen, ein Programm, das bis heute gilt: Sozialismus oder Barbarei!

Der Kampf geht weiter in ihrem Sinn. Sie sagte damals: »Leben wird unser Programm!«

Eva Ruppert, Bad Homburg

Abhängig von der Mikroelektronik

Zu jW vom 8.1.: »Mühen des Abstiegs«

»Diese Haltung, so Krenz, sollte Honecker ›in der zweiten Hälfte der 80er Jahre uneinsichtig machen für notwendige Veränderungen‹. Hinzu sei gekommen: Am 2. November 1976 erhielt Günter Mittag von Honecker eine Machtfülle als DDR-Wirtschaftslenker, die nach Krenz ›der DDR zum Verhängnis wurde‹«, schreibt Arnold Schölzel.

Beide Aussagen sind nicht zutreffend. Weder blieb Honecker »uneinsichtig« noch war Günter Mittag ein »Verhängnis«. Ganz das Gegenteil. Dazu sei der Artikel von Jörg Roesler »Digitale Revolution« vom 13. Dezember 2016 auf der Themaseite der jW empfohlen. Die mit dem Regierungswechsel von Ulbricht zu Honecker 1971 vollzogene Abkehr von der NÖS und damit im Zusammenhang stehend von der Fokussierung auf numerisch gesteuerter (NC) Werkzeugmaschinen ging mit der Ablösung von Mittag als Wirtschaftssekretär einher. Ab dann begann die DDR ihren bis dahin eroberten Platz fünf im Welthandel zu verlieren. Die Reduzierung der Mittel für Forschung und Entwicklung von Werkzeugmaschinen mit Computertechnik (CNC) im Fünfjahrplan 1971–1975 führte zu einem herben Wettbewerbsverlust. Die Bewältigung der wissenschaftlich-technischen Revolution im Bereich Mikroelektronik trat für die neue SED-Parteiführung hinter die »Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik«. Dieser Strategiewechsel bedeutete zweitens mehr Konsum für die Bevölkerung. Die Verschuldung stieg deswegen und der einbrechenden Exporterlöse wegen von circa zwei Milliarden Valuta 1970 auf 8,9 Milliarden Valuta 1975. Endlich, 1976, erkannte Honecker, dass das Schicksal der sozialistischen Wirtschaft von der Entwicklung der Mikroelektronik mit entscheidend abhing. Der Gesinnungswandel bei Honecker war übrigens das Ergebnis harter Überzeugungsarbeit von Günter Mittag gegen den Widerstand der Gruppe um Ministerpräsident Willi Stoph. Die »Mittags-Pause« war zwar vorüber. Aber es war zu spät. Der »Wettlauf zwischen Computerisierung und Zusammenbruch« (siehe Roesler) wurde 13 Jahre später endgültig verloren.

Enrico Mönke, Berlin

»Peinlich für eine Großstadt«

Zu jW vom 9.1.: »Staatlich finanzierter ­Lohndrücker«

Die sogenannten Shuttles Moia und vorher auch Ioki in Hamburg sind eine Zumutung. Sie werden vor allem in Stadtteilen mit schlechter ÖPNV-Anbindung genutzt. Der Senat verkauft das als akzeptable Lösung. Zum Beispiel im Bereich Bahrenfeld/Lurup/Osdorf – mit der Einwohnerzahl einer Großstadt, mit Stadion, Trabrennbahn, Gewerbegebiet und Forschungseinrichtungen – gibt es weder U- noch S-Bahn. Bis 1976 gab es immerhin eine Straßenbahn, seitdem nur Busse und vor jeder Wahl Versprechen einer Schienenanbindung. Das ist einfach nur peinlich für eine moderne Großstadt.

Michael Seebach, Hamburg

Wessen Interessen?

Zu jW vom 28.12.: »Arztfreie Tage«

Es kann sehr viele unterschiedliche Gründe für Protest gegen die Regierungspolitik geben. Zuweilen üben sogar der BDI und der VDI Kritik an der Regierungspolitik. Die Ziele des Virchowbundes werden in diesem Artikel überhaupt nicht benannt. Was ist der Virchowbund? Welche Ziele verfolgt er? Decken sich die Interessen der niedergelassenen Ärzte mit denen des Pflegepersonals? Der Artikel liefert mir keinerlei Informationen, anhand derer ich einschätzen könnte, ob der Protest dieser Vereinigung unterstützenswert ist oder nicht.

Maximilian Thalheim, Berlin

Wo bleibt das Klassenbewusstsein?

Zu jW vom 5.1.: »›Im Zentrum steht die ­Beendigung der Besatzung‹«

»Wir akzeptieren kein politisches Programm, das nicht den Wünschen des palästinensischen Volkes entspricht.« Warum nicht: »Wir akzeptieren kein politisches Programm, das nicht das Klassenbewusstsein der Arbeiter und Ausgebeuteten in Palästina, Israel und in dem Rest der Welt stärkt«? Steht bei DFLP die Klassenfrage vor den anderen Fragen? Schon allein die Verwirrung innerhalb des »linken« Spektrums, die die Zusammenarbeit mit den Islamisten verursacht, ist ein Hinweis dafür, dass diese Zusammenarbeit keine große Hilfe für das Klassenbewusstsein leistet. Dieses Interview auch nicht. Wenn man dann auch die »UN-Resolutionen« verteidigen will, »andere islamische Parteien« von den »linken Ideen« überzeugen möchte, die »Vermittlerrolle mit der PLO einnehmen« will, ist die politische Ideologie der DFLP meines Erachtens nach wie vor unklar formuliert.

Angelo Valleriani, Berlin