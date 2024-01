Foodwatch: »Billigagrarexporte und nachhaltige Landwirtschaft mit fairen Preisen gehen nicht zusammen«

Heiko Becker/dpa

Die Verbraucherorganisation Foodwatch erklärte am Sonntag zu den hiesigen Bauernprotesten:

Die Wut der Bauern ist zwar verständlich – allerdings befeuern sowohl die Ampel mit ihren willkürlichen Kürzungen als auch der Bauernverband mit seiner aufwiegelnden Rhetorik einen absoluten Nebenschauplatz. Die Landwirtschaft in Deutschland steckt seit Jahrzehnten in der Krise und ist so nicht zukunftsfähig. Die Probleme im Agrarsektor lassen sich nicht mit vergünstigtem Diesel lösen. Billigagrarexporte für den Weltmarkt und eine nachhaltige Landwirtschaft mit fairen Preisen für die Landwirtinnen und Landwirte gehen nicht zusammen.

Das Nachrichtenportal Telesur berichtete am Sonnabend über ein Treffen von Papst Franziskus mit linken Intellektuellen:

Papst Franziskus traf sich mit Vertretern des Dialogprojekts Dialop Transversal, die er einlud, eine bessere Zukunft aufzubauen, eine Ära der Spaltungen, Kriege und Polarisierung hinter sich zu lassen und gemeinsam gegen Korruption und Illegalität zu kämpfen. Der Papst empfing am Mittwoch in der Aula Paul VI. im Vatikan 15 Vertreter dieses Dialogprojekts zwischen Sozialisten/Marxisten, Kommunisten und Christen, das eine gemeinsame Sozialethik für Europa formulieren soll. Er sagte ihnen, dass der Aufbau einer besseren Zukunft die gemeinsame Mission von Christen und Marxisten sei, in einer Zeit, in der es dringend notwendig sei, dem entgegenzuwirken, was er als dreifache Geißel von Korruption, Machtmissbrauch und Anarchie bezeichnete. Er rief sie dazu auf, »die Konfrontation und das Zuhören mit offenem Herzen zu pflegen, ohne jemanden auszuschließen, politisch, sozial und religiös«, jeden Menschen an den Veränderungsprozessen teilhaben zu lassen und »starre Ansätze, die trennen«, zu überwinden.

Franziskus forderte die Anwesenden auf, die Armen, die Einwanderer, die Arbeitslosen, die Obdachlosen und »all jene, die durch die Kultur der Verschwendung zu Müll werden«, nicht zu vergessen. Er betonte, wie wichtig es sei, immer auf die Schwachen zu achten. »Der Maßstab für eine Zivilisation ist, wie sie mit den Schwächsten umgeht«, sagte er. Er definierte, dass »eine Politik, die wirklich im Dienste des Menschen steht, sich nicht von Finanz- und Marktmechanismen diktieren lassen kann«. Der Papst sagte, dass »Solidarität nicht nur eine moralische Tugend ist, sondern auch ein Erfordernis der Gerechtigkeit, die es verlangt, Verzerrungen zu korrigieren und die Absichten ungerechter Systeme zu läutern, auch durch einen radikalen Perspektivenwechsel bei der Aufteilung der Herausforderungen und Ressourcen unter den Menschen und unter den Völkern«. Er forderte die Teilnehmer des Treffens auf, nicht aufzuhören zu träumen. »Geht nicht zurück, gebt nicht auf, hört nicht auf, von einer besseren Welt zu träumen«, sagte er ihnen.

Während des Treffens präsentierte die Dialop-Gruppe dem Bischof von Rom die Ergebnisse ihrer Arbeit der letzten zehn Jahre, die mit Hilfe des Dikasteriums für Kultur und Bildung durchgeführt wurde. In einer Erklärung brachte Dialop seine Wertschätzung dafür zum Ausdruck, dass Christen und Marxisten über religiöse und ideologische Grenzen hinweg »heute erkennen, dass sie in ihrem Engagement für die Beendigung der bewaffneten Konflikte in der Welt und für die Gewährleistung der grundlegendsten Menschenrechte vereint sind, um das soziale Gleichgewicht und den Frieden für die Menschheit zu garantieren«.

Übersetzung: Volker Hermsdorf

Quelle: kurzelinks.de/­Franziskus_Marx