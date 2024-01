Presse-Photo Horst Schnase/imago »Kein Platz für Hass und Hetze«: DGB beteiligt sich an Demonstration gegen AfD in Duisburg-Homberg am Sonnabend

Es sind die Worte, die an diesem Sonnabend morgen den stärksten Beifall erhalten im Gewerkschaftshaus von Frankfurt am Main. »Wir brauchen in 2024 einen Aufstand der Anständigen!« ruft die IG-Metall-Vorsitzende Christiane Benner den 500 Gästen des DGB-Neujahrsempfangs zu. Angesichts des »immer mehr erstarkenden Rechtsextremismus in Deutschland« müssten die Gewerkschaften »sehr, sehr stark um die Köpfe und Herzen der Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben kämpfen«. Die 55jährige beschreibt einen Balanceakt. Einerseits gelte es, »klare Kante bei Faschismus und Rassismus« zu zeigen. Andererseits wolle sie aber auch »die Tür nicht komplett zuschlagen« gegenüber den Menschen, die eine Partei wie die AFD wählten.

Der Kampf gegen rechts und die Unzufriedenheit vieler mit der Politik der Bundesregierung sind die bestimmenden politischen Themen. Die Vorsitzende der größten Einzelgewerkschaft der Welt zitiert eine Umfrage, der zufolge mehr als die Hälfte der Beschäftigten in den deutschen Unternehmen eine Strategie ihrer Firma für den ökologischen Umbau der Produktion vermissten. Dies sei der Grund dafür, warum so viele Menschen »Angst vor Veränderung« empfänden – was wiederum den Rechten in die Hände spiele. Die Unternehmen müssten diese Konzepte entwickeln, dies sei »ein Beitrag zur Stabilisierung der Demokratie«. Dadurch, so die Gewerkschaftschefin, werde es »den Rechten nicht mehr so gut gelingen, den Leuten Flausen in die Köpfe zu setzen.«

Benner fordert »ganz dringend« eine Reform des 52 Jahre alten Betriebsverfassungsgesetzes. Es brauche mehr Mitbestimmung der Gewerkschaften bei wirtschaftlichen Entscheidungen. Dann wendet sich die Diplom-Soziologin der Arbeit der Bundesregierung zu. Bekennt ihre Mitgliedschaft in der SPD (»Ich bin auch Genossin«), sagt sogleich: »Aber es geht nicht mehr so weiter!« Die Politik müsse »zeigen, dass sie nahe an den Menschen ist«.

Es fällt freilich auf, dass Benner sich mit harter, direkter Kritik an der Bundespolitik zurückhält. Sie verlangt »eine positive Zukunftsvision, einen Masterplan für Transformation« und »eine entschlossene Industriepolitik«. Die jüngsten Kürzungspläne der Bundesregierung sendeten ein »falsches Signal«. Es dürfe keine Anhebung des CO2-Preises ohne Klimageld geben. Die Schuldenbremse müsse »ausgesetzt, zumindest reformiert werden«. Investitionen in eine »grüne Zukunft« sollten von der Schuldenbremse ausgenommen werden.

Bei der Finanzierung ihrer Forderungen bleibt die Gewerkschafterin eher allgemein. Sie erwähnt, dass die Superreichen in der Bundesrepublik zusammen 1,5 Billionen Euro besäßen. Hier könne »das eine oder andere Haushaltsloch gestopft« werden. Als eine Zwischenruferin die Produktion und Lieferung von Waffen kritisiert, schüttelt Benner den Kopf: »Hier habe ich eine dezidiert andere Position.« Sie bekennt sich zur Lieferung von Waffen aus Deutschland an die Ukraine: »Es wäre verantwortungslos, in der Ukraine nicht zu handeln.«

Die Gewerkschaftsvorsitzende verteidigt die weitere Förderung der Stahlindustrie. Geschehe dies nicht, entstehe ein »Riesenproblem: Hütten und Schmieden werden abwandern!« Wenn Deutschland keine Stahlindustrie mehr besitze, seien alle »nachgeordneten Produktionen gefährdet«. Bei einem subventionierten Industriestrompreis verhalte sich Bundeskanzler Olaf Scholz leider »sehr bockbeinig«. Die IG Metall werde aber bei diesem Thema »nicht lockerlassen«.

Auch der Frankfurter Oberbürgermeister Mike Josef (SPD), der im Alter von vier Jahren als Flüchtlingskind aus Syrien nach Deutschland gekommen war, findet deutliche Worte gegen rechts. »Es ist Zeit, Widerstand zu leisten!« sagt er unter großem Applaus. Josef fordert die Strafverfolgungsbehörden auf, »mit aller Härte« gegen Teilnehmer eines Treffens extrem Rechter in Potsdam vorzugehen, bei dem die Vertreibung von Menschen mit Migrationshintergrund aus Deutschland diskutiert worden war. »Hier wurde ein Verbrechen geplant«, urteilt der Sozialdemokrat.

Philipp Jacks, DGB-Vorsitzender von Frankfurt und Rhein-Main, stellt sich öffentlich hinter den Kampf von Beschäftigten der Frankfurter Rundschau für eine Bezahlung nach Tarif. Dass drei »engagierte, kritische, junge Kolleginnen und Kollegen« der Zeitung gekündigt worden seien, nennt er »einen Angriff auf das Streikrecht«. Die Gekündigten müssten wieder eingestellt werden, sagt er unter großem Beifall.