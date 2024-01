CDU-Landeschef: AfD sollte Vize stellen

Berlin. Brandenburgs CDU-Chef Jan Redmann hat die Parteien im Bundestag aufgefordert, der AfD einen Vizeposten im Präsidium des Parlaments zuzugestehen. »Es ist ein Fehler, dass die AfD als einzige Fraktion keinen Vizepräsidenten des Bundestages stellt. Es nützt der AfD, dass deren Kandidaten regelmäßig bei der Wahl im Bundestag durchfallen«, sagte der CDU-Politiker am Sonntag dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Das stütze den »Opfermythos, in dem die Partei sich so lustvoll badet«. Er verwies darauf, dass die AfD im Brandenburger Landtag einen Vizepräsidenten stellt. »Und das nützt ihr nicht. Es hat im parlamentarischen Alltag keine nennenswerte Relevanz«, so Redmann. (dpa/jW)