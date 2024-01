Kurz vor halb 1 nachts,

Anfang Herbst, Regen,

schwere Windwarnung.

*

Unruhe in den Straßen,

Unruhe in den verschiedenen Städten,

Schreckbilder, Hunger & Kälte,

Körper, von Explosionen zerrissen,

Schreie aus den Ruinen.

*

Heute mache ich einen Ausflug,

ohne Stahlhelm & Werte-Weste,

an die Grenze der Strafbarkeit,

mit einem Abstecher auf die Trümmerfelder

von BelgradBengasiFalludschaSlowjansk.

*

Bevor ich ersticke am gebremsten Leben,

reagiere ich endlich auf das, was gesagt ist:

vorauseilendes Denunziantentum, Empathie

als illegale Handlung, Deeskalationsverbot,

Meinungsdiktatur, Arroganz statt Kompetenz …

*

Heut lass’ ich es sein, mich zu fragen,

ob jeder Rechtsstaat rechts sein muss.

Heut stopfe ich, auf Günthers Wunsch,

mit meinem Palituch (frisch geschüttelt)

die Erinnerungslücken des Bummelkraxlers.

*

Heute hör’ ich den Banker sülzen,

beim Luntesalzen mit der Zunge schnalzen,

seh’ ihn katzbuckelnd im Bunker hudeln,

den Kranz besudeln auf dem Seitensprung

zur angeschickerten Trümmerlotte.

*

Inmitten staatl. inszenierter Energiekrisen

mästen sich stattliche Energieriesen

mit Kohle, geschröpft aus Ölen & Blasen

und handlichen Splittern von Splattern,

made in GrosnyKobanêKundusGaza.

*

Der letzte oder der erste Mensch,

mache ich einen Ausflug, endlich,

hinter die Grenze der Strafbarkeit,

reagiere auf das, was gesagt ist:

We are born free and equal in rights.

*

Hier & heute erhebe ich mich

aus den zu Asche verbrannten

Wörtern, der Sprache des Staats,

aus dem Staub meiner zerbombten

Wohnstatt, schüttle mich & rufe im Chor:

*

Rage is still a source of energy!