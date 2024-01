ZUMA Press/imago/Montage jW

Wie eine Zitrone

Zu jW vom 2.1.: »Ackern für die Grundsicherung«

Es ist nichts Neues, dass Wirtschafts- und Lobby­istenverbände längere Arbeitszeiten und ein späteres Renteneintrittsalter fordern. Es geht hier nicht um die Menschen, sondern um die Maximierung des Gewinnes! Der Mensch ist halt in diesem System nur zu gebrauchen, solange er seiner Arbeit nachgehen kann; und wird er alt und krank, dann soll er nur mit ein paar Kröten abgespeist werden, die vorn und hinten nicht reichen. Natürlich würde es Möglichkeiten geben, ein Renten- und Sozialsystem zu erschaffen, wo alle gut leben können, aber das ist niemals im Interesse der Wirtschafts- und Lobbyverbände sowie diverser Politiker, denn der Mensch ist nur so lange etwas wert, wie man seine Arbeitskraft wie eine Zitrone ausquetschen kann.

René Osselmann, Magdeburg

Beten und arbeiten

Zu jW vom 2.1.: »CSU will verschärften Angriff auf Arme«

Grandios, dieser Vorschlag der CSU – wirklich zutiefst »christlich« und »sozial« – nur leider (noch) nicht konsequent zu Ende gedacht. Es sollte auch gleich jede Form monetärer Entlohnung der Zwangsarbeit abgeschafft werden. Geld verdirbt eh nur den Charakter. Und die Armen haben ohnehin nie gelernt, richtig mit Geld umzugehen. Woher auch? Sie hatten ja nie welches. Also soll man sie auch jetzt nicht mit etwas belasten, wovon sie gar keine Ahnung haben. Schon in der Bibel heißt es nicht ohne (»christlich-sozialen«) Grund: Ora et labora – bete und arbeite! Von Geld ist da nirgends die Rede.

Reinhard Hopp, Berlin

Wirklicher Speck

Zu jW vom 3.1.: »Mehr Dividenden, weniger Bürgergeld«

Vor allem die CDU ist gegenwärtig auf der Jagd nach Einkommen, die fließen, ohne dass der Bezieher arbeitet. Sie sucht jetzt gerade gemeinsam mit der SPD, den Grünen und der FDP nach Möglichkeiten, den »Bürgergeld«-Empfängern soviel wie möglich von den gerade erst gewährten zusätzlichen Leistungen wieder abzunehmen. So richtig viel ist da ja nicht zu holen. Aber da Aktionäre keine nützliche Arbeit leisten und trotzdem 54,6 Milliarden Euro bekommen sollen: Ran an den wirklichen Speck! Man braucht dazu noch nicht einmal die vielbeschworene Losung zu ändern, dass nicht essen soll, wer nicht arbeitet.

Joachim Seider, Berlin

Ein Muss

Zu jW vom 30.12.–1.1.: »Listen der Vernunft«

Danke für den Überblick. Sicher sind mit Übersichten nie alle zufriedenzustellen – aber bei der Belletristik fehlt ganz eindeutig der Roman von Stephanie Bart: »Erzählung zur Sache« – das für mich wichtigste Buch 2023 mit einer Rückholung der RAF-Geschichte in die Gegenwart. Unerwartet spannend, mit vielen Stimmen und überwiegend aus der Sicht von Gudrun Ensslin erzählt. Ein wirkliches Muss zur »Auffrischung« für Ältere und zum neuen und illusionslosen Kennenlernen eines wichtigen Teils der BRD-Nachkriegsgeschichte für alle Jüngeren. Hut ab vor dieser schriftstellerischen Leistung!

Jupp Trauth, Roth/Leipzig

Auf der falschen Seite

Zu jW vom 3.1.: »Kriegskabinett unter Druck«

Der Antrag Südafrikas beim Internationalen Gerichtshof in Den Haag gegen Israel bekommt hierzulande bei einer großen Mehrheit der Menschen Zustimmung und Unterstützung. Die Horrornachrichten und Bilder aus Gaza und der Westbank, mit denen wir nun seit drei Monaten täglich konfrontiert sind, können nicht mehr wegdiskutiert werden. In Südafrika ist die Erinnerung an die internationale Unterstützung des Kampfes gegen das Apartheidregime durchaus noch lebendig. Und auch die Tatsache, dass Israel damals auf der anderen Seite stand, auf der Seite des Rassistenregimes in Pretoria. Israel war entscheidend an der Aufrüstung Apartheidsüdafrikas bis hin zum angebotenen Bau der Atombombe beteiligt. Die Führer Israels standen damals also eindeutig auf der falschen Seite der Geschichte. Es ist deshalb mehr als ironisch, wenn jetzt aus Tel Aviv verlautbart wird, Südafrikas demokratische Regierung werde von der Geschichte »ohne Gnade« verurteilt werden. Richtig ist vielmehr: Mit seinem genozidalen Krieg gegen das palästinensische Volk steht Israel erneut auf der falschen Seite.

Detlev Reichel, Tshwane (Südafrika)

Transportsteuer

Zu jW vom 2.1.: »Bauern in Aufruhr«

Die Sorge der Landwirte, wegen der gestiegenen Kosten nicht mehr mit landwirtschaftlichen Importen konkurrieren zu können, ist sicher berechtigt. Hilfreich wäre hier eine wege- und güterabhängige Transportsteuer vom Erzeuger zum Verbraucher, die dann die Mehrwertsteuer ersetzt. Hier wäre natürlich die EU gefordert.

Werner Claßen, Hünxe

Machtdemonstrationen

Zu jW vom 27.12.: »Abgeschrieben: Erklärung der Gruppe ›Zora‹ zu den sie betreffenden Hausdurchsuchungen in Berlin«

Gewalt gegen Frauen und Linke – das alte Drehbuch wird immer wieder hervorgeholt, um staatliche Macht/Gewalt zu demonstrieren und mutige, aktive Menschen einzuschüchtern. Wenn es sich dann noch dazu um eine Frauengruppe handelt, die patriarchale Gewalt anklagt und sich mit palästinensischen Frauen solidarisiert, gibt es für die Gegenseite kein Halten mehr, die mediale Diffamierung gibt dann noch den letzten Rest an Bösartigkeit. Und das alles geschieht aus voller Absicht, um linken und linken feministischen Widerstand zu zerbrechen. Leben wir im 21. Jahrhundert oder zur Zeit der Hexen- und Ketzerverfolgung?

Christa Kustka, per E-Mail