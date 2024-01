Neue Bahnstreiks nicht vor Mittwoch

Berlin. An diesem Montag endet der selbst auferlegte »Weihnachtsfrieden« der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) im Tarifkonflikt mit der Deutschen Bahn und anderen Unternehmen. Streiks sind damit wieder möglich. Nach der erfolgreichen Urabstimmung der GDL unter ihren Mitgliedern in der Vorweihnachtszeit könnten Ausstände zudem deutlich länger dauern als zuletzt. Rund 97 Prozent der Teilnehmer hatten sich für unbefristete Streiks ausgesprochen. Zumindest am Montag und Dienstag dürfte der Zugverkehr aber wie gewohnt rollen. An diesen Tagen soll es keine Arbeitsniederlegungen geben, teilte der Deutsche Beamtenbund – in dem die GDL organisiert ist – mit. (dpa/jW)