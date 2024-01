Christoph Hardt/IMAGO Der in Deutschland erzeugte Strom ist für Unternehmen dreimal so teuer wie der in den USA

Deutschlands Wirtschaft ist im vergangenen Jahr um etwa 0,5 Prozent geschrumpft, und auch die »Wirtschaftsweisen« rechnen nicht so bald mit einer konjunkturellen Erholung. Eher geht es weiter bergab. Warum sollte die Industrie nicht verstärkt in Länder verlagert werden, in denen Energiepreise und Löhne niedriger sind und Facharbeiter überhaupt zu finden? Dass deutsche Schüler bei den Pisa-Studien so mies abschneiden und es nicht einmal halb so viele Azubis wie Studenten gibt, sind altbekannte Probleme. Aber das angeblich so reiche Deutschland erweist sich als unfähig – oder unwillig – sie zu lösen.

Zeitgemäße Kreativität beweisen die »Wirtschaftsweisen« aus dem Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung bei der Bestimmung von weiteren »Challenges« (Herausforderungen). Eines der von ihnen ausgemachten Probleme ist der gemeine Rentner. Davon gibt es nach ihrer Ansicht zu viele. Viel zu lange habe die Politik das Problem der demografischen Entwicklung ignoriert, erklärt der Rat. Nun gingen die »Babyboomer« mit hoher Lebenserwartung in Rente. Könnte man nicht das Eintrittsalter an die steigende Lebenserwartung knüpfen, fragen die Professoren, und schlagen als eine Art Altersstrafe vor, dass ein Jahr länger leben zur Folge haben solle, dass man acht Monate länger arbeitet.

Zu den deutlich höheren Bezügen der Pensionäre schlagen sie kein Experiment vor. Vielleicht, weil die »Weisen« sonst um die eigene Altersversorgung bangen müssten. Immerhin konstatieren sie, dass es so wie jetzt nicht weitergehen dürfe. Eine Binsenweisheit. Und nicht die einzige. Nach Ansicht von Ratsmitglied Ulrike Malmendier sind die Deutschen langweilige Sparer. Sie sollten an den Kapitalmarkt gehen. Mehr Investitionen dort würden mehr zukunftsträchtige Unternehmen schaffen, so die US-Professorin.

Es ist nicht das deutsche Sozialsystem, das Fortschritt verhindert. Eher seine Überdehnung für allerlei andere Zwecke – die es dann in Frage stellen. Eine »Amerikanisierung« der BRD-Gesellschaft scheint der Regierung angenehm zu sein, aber mit sozialökonomischem Fortschritt kann das US-System nicht aufwarten, wenn man hinter die Glitzerfassade schaut. Vor diesem Hintergrund mutet der Aufruf der Wirtschaftsweisen, auch junge Menschen bereits auf dem Aktienmarkt »üben« zu lassen, wie das Pfeifen im Walde an. Der Staat solle ihnen etwa zehn Euro im Monat geben, die sie dann – unter Aufsicht von Schule und Eltern – in breit angelegte Aktienfonds investieren. Ein Volk von Zockern und Brokern macht sich in die Zukunft auf. Auch wenn der Strom rationiert werden muss?

Solche Ideen zeigen, warum in der BRD gerade fast alles schief läuft. Es fehlt auch an grundlegenden Kenntnissen des Kapitalismus. Inzwischen hat es sich zwar bis in Regierungskreise hinein herumgesprochen, dass Energie die Lebensader der Industrie ist. Ist sie preisgünstig, wie die aus russischem Gas, verschaffte das einen Konkurrenzvorteil. Der ist nun futsch.

Um das eigene Versagen zu verschleiern, drucksten Kanzler Scholz und Wirtschaftsminister Habeck lange herum. Gerne verwiesen sie auf die helle grüne Zukunft, in der wir aus Sonne und Wind Wasserstoff produzieren, der so billig sein werde, dass wir ein neues Wirtschaftswunder erleben dürfen.

Diese »Erzählung« ist eine Art Staatsdoktrin geworden. Aber genau genommen, ist sie eine Durchhalteparole, kein derzeit realisierbares Ziel. Für lange Zeit wird nun Fracking-Gas aus der nordamerikanischen Erde herausgepresst, verflüssigt, über den Großen Teich gekarrt, an neu gebauten Terminals entladen und an die deutschen Verbraucher geliefert. Grün ist das nicht. Billig schon gar nicht. Der in Deutschland erzeugte Strom ist für Unternehmen dreimal so teuer wie der in den USA. Stahlerzeuger, Zementhersteller, Kupfer- oder Aluminiumhütten können nicht mehr konkurrenzfähig produzieren. Was also tun?

Subventionieren, lautet die Antwort, neue Schulden. Die Stromsteuer für das produzierende Gewerbe soll deutlich reduziert werden. Und 350 superwichtige energieintensive Konzerne bekommen wohl eine Schippe drauf. Die könnten dann auf sechst Cent pro Kilowattstunde kommen – und auf geht’s wieder mit der Konjunktur, verlautete aus Habecks Ministerium. Eine Dauersubventionierung kann der Staat aber weder durchhalten, noch erlauben das die EU-Regeln. Hinzu kommt: Wer subventioniert und zugleich die Steuer (»Abgabe«) pro Tonne Kohlendioxid von 30 auf 45 Euro erhöht, spielt falsch. Zu Lasten vieler.

Die Regierung, ihre Berater und große Teile der Kapitallobby wollen sich partout nicht ehrlich machen. Fakt ist, dass erneuerbare Energien kurzfristig nicht besonders günstig zu haben sind. Auch ist das Problem ihrer unsteten Verfügbarkeit nicht gelöst. Die immer wieder von Regierung und Medien verkündete Botschaft, dass mit dem weiteren Ausbau der »Erneuerbaren« der Strompreis sinken werde – irgendwann – beruht auf Wunschdenken. Eine Verbilligung würde voraussetzen, dass alle Länder weltweit ein ähnliches Energiewendekonzept verfolgten. Das tun sie aber nicht, wie zuletzt etwa die Klimakonferenz in Dubai bewiesen hat.