AnnuschkaEckhardt Wie jedes Jahr versammelten sich am Sonntag in Dessau Hunderte Demonstranten, um Oury Jalloh zu gedenken

Rassistische Polizeigewalt trifft Klassenjustiz: »Oury Jalloh, das war Mord!« blinkt es einem in gelber Schrift schon auf der Autobahn A 9 in Richtung Dessau entgegen. Ein bis auf den letzten Platz besetzter Solibus trägt den Schriftzug. Wie jedes Jahr wurde bundesweit für die Gedenkdemonstration am Sonntag in Dessau mobilisiert.

»Es geht nicht nur um Polizeigewalt, es geht um Polizeimord! Genau heute vor 19 Jahren hat man unseren Freund Oury Jalloh in eine Polizeizelle gebracht, ihn an Händen und Füßen gefesselt und dann verbrannt«, sagte Mouctar Bah von der Initiative in Gedenken an Oury Jalloh am Sonntag gegenüber junge Welt. Die rassistischen Polizeibeamten würden vom Staat geschützt, daher gebe es bis heute keine Aufklärung in diesem Mordfall.

Am 7. Januar 2005 verbrannte der gebürtige Guineer auf einer feuersicheren Matratze in der Zelle 5 des Dessauer Polizeireviers. Eine von Unterstützern selbst organisierte und finanzierte Obduktion stellte unter anderem ein gebrochenes Nasenbein fest. Im Mai 2005 erhob die Staatsanwaltschaft Dessau Anklage gegen die Polizisten Andreas S. und Hans-Ulrich M. wegen fahrlässiger Tötung. 2008 wurden beide Angeklagten freigesprochen. Danach kam es aufgrund neuer Erkenntnisse zu weiteren Prozessen, die Ermittlungen wurden jedoch 2017 eingestellt.

Seitdem kämpfen Angehörige, Freunde und Unterstützer für die Aufklärung des Falles. Das Bundesverfassungsgericht entschied im Februar vergangenen Jahres, dass die Einstellung der Ermittlungen nicht gegen das Grundgesetz verstößt. Jallohs Bruder, Mamadou Saliou Diallo, hatte geltend gemacht, durch die Einstellung der Ermittlungen in seinem Recht auf effektive Strafverfolgung, effektiven Rechtsschutz, willkürfreie Entscheidung und rechtliches Gehör verletzt worden zu sein. Im Sommer legte Dial­lo Beschwerde beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in Strasbourg ein.

Trotz klirrender Kälte und Minusgraden versammelten sich am Sonntag mittag Hunderte Demonstranten vor dem Bahnhofsgebäude in Dessau. »Am Anfang haben wir noch gedacht, es würde Gerechtigkeit geben«, sagte Bah in seinem Redebeitrag, »doch es gibt nichts als Schikane von den deutschen Behörden.« Hunderte Polizisten haben sich nicht nur auf und um den Bahnhof versammelt, sondern zeigten in der ganzen Stadt ihre bedrohliche Präsenz. Während der Kundgebung hielt auch Diallo eine Rede auf französisch, übersetzt vom Rapper Mal ­Élevé. Nach einer Schweigeminute sagte er – sichtlich mitgenommen – zu den frierenden Protestierenden: »Ihr gebt mir die Kraft, weiter zu kämpfen gegen Rassismus und für Gerechtigkeit für meinen geliebten Bruder.« Jalloh wäre dieses Jahr 54 Jahre alt geworden.

Der Rapper Mal Élevé performte seinen neuen Song »Ich vertraue keinem Cop«, die Demonstranten klatschten und skandierten unermüdlich »Oury Jalloh, das war Mord!« Im Anschluss an die Kundgebung setzte sich der Demonstrationszug in Bewegung, um wie jedes Jahr vor dem Gebäude der Staatsanwaltschaft in Dessau zu protestieren, die das Verbrechen erstinstanzlich gedeckt hatte.

»Wir leiden bis heute unter dem Verlust unseres Freundes Oury und fordern Gerechtigkeit. Heute denken wir nicht nur an ihn, sondern an alle ermordeten Migranten und Geflüchtete«, so Bah im jW-Gespräch. »Vom Europäischen Gerichtshof fordern wir, dass er die deutschen Instanzen zwingt, den Fall wieder aufzurollen.«