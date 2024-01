Geflüchteter stirbt nach Polizeieinsatz

Mülheim an der Ruhr. Ein 26jähriger Guineer ist nach einem Polizeieinsatz in einer Erstaufnahmeeinrichtung in Mülheim an der Ruhr gestorben. Der Mann habe bei dem Einsatz am Samstag abend Widerstand geleistet, wie die Polizei in der Nacht zum Sonntag mitteilte. Die Beamten waren demnach zu der Einrichtung gerufen worden, weil der Bewohner Mitarbeiter angegriffen habe. Die Einsatzkräfte hätten den Mann überwältigt und vorläufig festgenommen. Im Verlauf des Geschehens setzten die Polizisten laut Mitteilung einen Taser gegen den Mann ein. Während seiner Behandlung im Rettungswagen habe er das Bewusstsein verloren und sei unter Reanimationsmaßnahmen in ein Krankenhaus gebracht worden, wo er verstarb. Die Ermittlungen zu dem Vorfall wurden von der Polizei Bochum übernommen, die eine Mordkommission eingerichtet hat, wie ein Sprecher erklärte. (dpa/jW)