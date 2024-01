ZUMA Press/imago/Montage jW

Digital ist nicht besser

Zu jW vom 27.12.: »Mission Volksverdummung«

Ich möchte einmal mit der verbreiteten Meinung, dass Geld und Digitalisierung der Schlüssel zur Lösung aller schulischen Probleme ist, aufräumen. Als ich noch Referendar war, sollte dies die berühmte Gruppenarbeit sein. Geld ist hier nicht das Problem! Im Notfall reichen auch ein Stück Papier und ein Bleistift für erstklassigen Unterricht. Auch ein angepriesener Digitalmedienzirkus macht keinen guten Unterricht! Die Grundlage für effektiven Unterricht ist eine gute Beziehung zwischen dem Lehrer und seinen Schülern. Bloß – zu 30 Schülern einer Klasse eine gute Beziehung aufzubauen, wenn man, wie ich zum Beispiel, 13 Klassen hat, ist soziologisch gesehen Kunst! Auch wird immer gerne eine weitere Notwendigkeit für erfolgreiche schulische Bildung vergessen, welche man auch nicht kaufen kann. Ein Schüler muss auch lernen wollen! Leider ist die Bereitschaft, auch etwas für einen Erfolg zu tun, oftmals nicht mehr vorhanden. In diesen Fällen hilft auch das teuerste Tablet nichts. Meiner Erfahrung nach ist zum Beispiel ein traditionelles Wandbild, eine analoge Zeichnung etwas, das in viel größerem Maße Schüler fasziniert. Es ist eben etwas Greifbares! Nichts kann aber letztlich die leidenschaftliche, anschauliche Erzählung eines Lehrers ersetzen.

Steffen Kindermann, Herrenberg

Völkerfreundschaft

Zu jW vom 27.12.: »Nation, nicht Klasse«

Großen Dank für den zweiteiligen Bericht aus den Museen Vietnams. Im Jahr 1959 hatte das Staatliche Dorfensemble der DDR (später Staatliches Folklore-Ensemble der DDR) eine große Gastspieltournee nach China, Korea, Mongolei und Vietnam. In jedem Land trat es auf mit norddeutschen Folklorechoreographien von meiner Mutter Rosemarie Ehm-Schulz, erlernte aber auch immer einen Tanz des Gastgeberlandes, so den mongolischen Reitertanz, den koreanischen Fächertanz und auch den vietnamesischen Bambustanz. Die Ensemblemitglieder waren damals die ersten »Langnasen«, die in freundlicher Absicht und mit Respekt nach Vietnam kamen, nachdem die französischen Besatzer das Land verlassen hatten. Ich habe also ein Foto meiner schönen jungen Mutter mit Ho Chi Minh, von dem sie den »Orden der Arbeit der Republik Vietnam« erhielt. Sie schrieb später in einer Publikation: »Das schönste Geschenk dieser Reise war der Bambustanz (…). Als amerikanische Flugzeuge den strahlend blauen Himmel Vietnams verdunkelten, (…) tanzten wir diesen Tanz über 600mal in unserer Republik und wohin uns auch immer ein Flugzeug zu einem Gastspiel brachte. Der Rhythmus des Tanzes rief zur solidarischen Hilfe auf, und der Ruf wurde verstanden in ­Mexiko und Budapest, in Wien und Damaskus.« Ich fuhr im Frühjahr 2023 mit einer Reisegruppe nach Vietnam und brachte den Orden aus dem Nachlass meiner Mutter samt Foto und Aufzeichnung des Tanzes zurück – ich kenne kein Museum in Deutschland, das den Gedanken der Völkerfreundschaft pflegt –, und die Gastgeber hatten dafür das Militärmuseum Hanoi ausgewählt. Die vielen Formulare, die ich unterschreiben musste, bedeuteten mir, der langjährigen Museumschefin, dass dies Schenkungsprotokolle waren, also, wie beabsichtigt, das Geschenk in den Bestand des Hauses übernommen wurde. Die Aktion schaffte es sogar ins vietnamesische Abendfernsehen.

Cornelia Nenz, Neustrelitz

Keine Sorgen …

Zu jW vom 28.12.: »Mehr Wumms für die Welt«

Wenn diesem Rüstungswahn nicht bald Einhalt geboten wird, brauchen wir uns wohl um den Klimawandel keine Sorgen mehr zu machen.

Christel Harke, Aschersleben

Kriegssüchtig

Zu jW vom 28.12.: »Sag nein!«

Kriegstüchtigkeit? Nein, Pistorius meint Kriegssüchtigkeit, wenn er junge Leute dafür begeistern will, im »hochintensiven Gefecht« Leib und Leben zu riskieren, wobei Pistorius sich nie in eine solche Lage wird begeben wollen. Mein Stiefvater war von seinerzeitiger Kriegssucht sehr schnell geheilt, wie er später erzählte. Eine Granate schlug gleich zu Beginn in die Scheune, in der er mit einigen Kameraden lag, von denen einige, tödlich getroffen, noch ein paar Minuten lang erbärmlich schrien. Meinem Vater kam nur noch das Wort »Grüßt meine Frau und …« über die Lippen, wie sein kondolierender Leutnant schrieb. Die russische Kirche, an der er mit »weiteren Gefallenen des Gefechts« begraben liegt, kann ich mir im Internet begucken und mit ihrem damaligen, besseren Zustand vergleichen, denn der Leutnant schickte auch ein paar erbauliche Fotos mit, jahrzehntelang von den Großeltern auf einem Holzbord beim Esstisch plaziert. Die Kondolenzbriefe, von meiner Mutter gut siebzig Jahre treu verwahrt, bieten einen Schatz an Textbausteinen für derartige Anlässe, von denen uns Pistorius reichlich welche bescheren will. Eine Handreichung »Wie kondoliere ich bei Heldentod« wird die neuen verteidigungspolitischen Richtlinien zu ergänzen haben. »Unfassbar«, »gestern noch saßen wir zusammen«, »ein Beispiel an Heldenmut«, »beispiellose Tapferkeit«, »ein immer währendes Beispiel für Ihr Kind«, selbstredend dürfen auch die Wörter »Heldentod« und »Opfer« nicht fehlen und vor allem nicht die Erlösungsformel »sein wertvolles, unersetzliches Leben, das er für uns alle, für unsere Werte, für Deutschland usw. usf. gab«. Sie, die Witwe, die Eltern, die Geschwister »müssen jetzt tapfer sein«, »das eben ist der Preis für unsere Freiheit, für unser Leben«. »Er gab sein Leben für die Sicherheit und Zukunft unserer Kinder.« Die letztere Floskel nenne ich Kindergrundsicherung auf imperialistische Art. Sie ist erwiesenermaßen untauglich.

Wolf Göhring, Bonn