Bahn unterbreitet GDL neues Angebot

Berlin. Die Deutsche Bahn (DB) hat im Tarifstreit mit der Lokführergewerkschaft GDL ein neues Angebot vorgelegt und will damit angekündigte Streiks verhindern. Erstmals komme man der Gewerkschaft bei ihrem Kernthema Arbeitszeitverkürzung entgegen, erklärte die DB am Freitag. »Um einen guten Kompromiss zu finden, wollen wir gemeinsam über neue Wege einer intelligenten und zeitgemäßen Arbeitszeitgestaltung sprechen«, sagte Bahn-Personalvorstand Martin Seiler. »Wahlmodelle sind da der richtige Weg, weil die Mitarbeitenden selbst entscheiden können.« Weitere Arbeitskämpfe seien damit völlig überflüssig. Die DB lud für Mittwoch zu neuen Gesprächen ein. Ein GDL-Sprecher sagte, man werde sich das Angebot anschauen und sich in den nächsten Tagen äußern. Kurz vor Weihnachten hatten die GDL-Mitglieder in einer Urabstimmung den Weg für einen unbefristeten Streik freigemacht. (Reuters/jW)