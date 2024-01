Viele Briefwähler in Berlin erwartet

Berlin. Der Berliner Landeswahlleiter Stephan Bröchler geht von ungewöhnlich vielen Briefwählern bei der teilweisen Wiederholung der Bundestagswahl in Berlin aus. Er rechne mit einem Anteil von mehr als 50 Prozent, sagte Bröchler am Freitag. Es sei nicht zu befürchten, dass Stimmzettel ausgehen oder fehlen könnten. Sicherheitshalber seien 800.000 bei 548.675 Wahlberechtigten gedruckt worden. Wahltermin ist der 11. Februar, der letzte Tag der Winterferien. Bröchler sieht das Risiko, dass das Auswirkungen auf die Wahlbeteiligung haben könnte, weil erst an diesem Tag viele Menschen aus dem Urlaub zurückkommen. (dpa/jW)