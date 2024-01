Mohammed Al-Hawajri Mohammed Al-Hawajri: »Die Ernte«, nach Vincent van Gogh (1888)

Berühmte Kunstwerke in späteren Bildern zu zitieren, ist in der Malerei und anderen Formen bildender Kunst gängige Praxis. Vielfach wurde sie auch am weltberühmten Gemälde »Guernica« (1937) von Pablo Picasso geübt. Anlässlich der Flüchtlingskatastrophe im Sommer 2023 vor der griechischen Küste malten Mitglieder der Kommunistischen Jugend Griechenlands (KNE) im zentralmakedonischen Pieria ein vom bulgarischen Karikaturisten Jovcho Savov inspiriertes Wandgemälde. Die Skizze mit dem Titel »Guernica der Ägäis« spielt namentlich und ästhetisch auf das Werk Picassos an. Auch im arabischen Raum wird sich vielfach auf Picasso bezogen. So setzte die ägyptische Gruppe »Art et Liberté« im September 2017 »Guernica« auf die Titelseite des Katalogs ihrer Ausstellung in Düsseldorf, bei der es um Solidarität mit »entarteter Kunst« ging, da, wie sie schrieben, auf Grundlage der von »religiösen, rassistischen und nationalistischen Vorurteilen« installierten »regressiven Mythen« Werke der Moderne »beleidigt, niedergetrampelt und verboten« würden. Einen expliziten Bezug zum aktuellen Gazakrieg stellt das Palestine Poster Project Archives her, wenn es das schwarzweiße Gemälde mit der dreifarbigen palästinensischen Fahne umschließt.

Einen anderen Zugang zu »Guernica« versucht der palästinensische Künstler Mohammed Al-Hawajri von der Gruppe Eltiqa mit seinem Bilderzyklus »Guernica – Gaza«, der ab 14. Januar in Teilen in der Maigalerie der jungen Welt in Berlin-Mitte gezeigt werden soll. Er zitiert in den Anfang der 2010er Jahren entstandenen Werken dieser Serie Elemente weltberühmter historischer Kunstwerke und verbindet sie mit Bildern des Kriegsalltags in Gaza, wobei er insbesondere auf den Krieg in den Jahren 2008/2009 Bezug nimmt. So schwebt beispielsweise das Paar aius Chagalls »Über der Stadt« über der Mauer, die Israel als Sperranlage um den Gazastreifen errichtet hat. Van Goghs »Kartoffelesser« blicken auf eine Bombenexplosion in der Stadt, und die »Freiheit« auf den Barrikaden von Eugène Delacroix aus dem Jahre 1830, die das Volk führt, bedeckt ihren entblößten Busen mit einem Tuch und hält nun die Flagge Palästinas in der Hand.

Kritiker sahen in diesen Werken weniger Künstlerisches, sondern eher palästinensische Propaganda, die jedoch durch die Freiheit der Kunst gedeckt sei. Mohammed Al-Hawajri erklärte sein Projekt auf seiner Website: »Ich habe mich für Guernica (1937) von Picasso entschieden, weil es viele Menschen beeinflusst hat, die das Bild gesehen haben und die Geschichte des Bildes kennen. Mit diesen Gemälden möchte ich zum Ausdruck bringen, dass es der Mensch ist, der sich durch seine ewige Gier nach Gewinn, materiellem Reichtum, politischen und sozialen Positionen und vielen anderen weltlichen Begierden selbst Probleme und Schmerzen bereitet. Gewalt ist ein inakzeptabler Teil der menschlichen Psyche. Der Mensch ist der Anfang des Verbrechens des Tötens. Dieses Verbrechen ist durch die Söhne Adams (Kain und Abel) gekennzeichnet. Wir wiederum haben es geerbt (…). Gewalt hat keine Religion und ist nicht auf eine bestimmte geographische Region beschränkt. Denn ihre Bürgerschaft ist das menschliche Herz, wo immer es existiert. Das ist es, was ich mit Guernica – Gaza sagen wollte.«

Trotz dieser klaren Worte galt manchen die Präsentation dieser Werke im Sommer 2023 auf der Documenta 15, vom Spiegel (22.6.2022) als »Antisemita« verunglimpft, als Ausdruck des Judenhasses. So geiferte eine »Werteinitiative – jüdisch-deutsche Positionen«, Al-Hawajris Werk sei »eindeutiger Geschichtsrevisionismus«, der die Dämonisierung Israels vorantreibe und durch eine antisemitische »Täter-Opfer-Umkehr« geprägt sei. Die Taz überschrieb einen Artikel über die Ausstellung in Kassel, der sich auch mit Al-Hawajris Bildern befasst, mit »Größenwahn und Niedertracht«. Kulturstaatsministerin Claudia Roth, Volker Beck und der Zentralrat der Juden in Deutschland forderten unisono, Al-Hawajris Arbeiten müssten wegen »Antisemitismus« aus der Ausstellung entfernt werden.

Ernsthafte Kunstkritiker, aber auch Meron Mendel, Direktor der Bildungsstätte Anne Frank, sahen zwar scharfe Kritik an Israel, sprachen sich jedoch für die weitere Präsentation der Bilder Al-Hawajris aus. Bis zum Ende der Documenta war der Ausstellungsraum mit seinen Werken stark frequentiert. Nach dem Ende der Ausstellung wurden die in Kassel gezeigten Bilder des Künstlers von Norman Paech angekauft (siehe Interview).

Ein aktueller Nachtrag:

Mitte Dezember 2023 bildeten im heutigen Guernica mehrere tausend Menschen mit ihren Körpern ein riesiges Mosaik, das »den Schmerz der Opfer der israelischen Angriffe auf Gaza und die palästinensische Flagge« darstellen sollte. Die Veranstaltung wurde von der Guernica-Palästina-Bürgerinitiative organisiert, der Gewerkschaften und verschiedene politische Organisationen angehören und der man nun wahrhaftig keinen »Geschichtsrevisionismus« unterstellen kann. Sie nahm explizit Bezug auf Pablo Picassos berühmtes Antikriegsgemälde.