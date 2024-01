»Tagesschau« bleibt Nummer eins

Hamburg. Die Hauptausgabe der ARD-»Tagesschau« um 20 Uhr ist auch im Jahr 2023 die mit Abstand meistgesehene Nachrichtensendung im deutschen Fernsehen geblieben. Das teilte der für die Produktion zuständige Norddeutsche Rundfunk (NDR) am Montag in Hamburg mit. Demnach schalteten täglich im Schnitt 9,46 Millionen Zuschauer die Sendung ein, was einem Gesamtmarktanteil von 38,8 Prozent entsprach. Auf dem zweiten Platz folgte die 19-Uhr-Ausgabe der ZDF-Nachrichtensendung »Heute« mit einem Marktanteil von 18,9 Prozent. (AFP/jW)