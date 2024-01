Post-Probleme: Focus ändert Erscheinungstag

München. Der gedruckte Focus erscheint künftig einen Tag früher. Das Nachrichtenmagazin setzt nach Burda-Angaben ab 9. Februar auf den Freitag statt auf den Sonnabend. Focus-Chefredakteur Georg Meck sagte im dpa-Interview am Donnerstag, der neue Erscheinungstag sei »Teil unserer Offensive für noch mehr Durchschlagskraft, publizistisch wie ökonomisch.« Er verwies auch auf das Problem pünktlicher Zustellung: »Freitags ist die Post noch zuverlässig.«

Die Zeitschrift will zudem stärker in Onlineangebote investieren. Von Focus online bleibt das Magazin als Marke zugleich getrennt. Das ist ein eher unüblicher Weg. In den vergangenen Jahren waren viele Prozesse in Redaktionen davon geprägt, dass man Online- und Printbereiche zusammenlegte – vor allem um Geld zu sparen. (dpa/jW)