Mehr E-Autos im Dezember zugelassen

Berlin. Im Dezember sind in Deutschland trotz des Förderstopps für reine Elektroautos deutlich mehr solche Fahrzeuge neu zugelassen worden als einen Monat zuvor. Im letzten Monat des Jahres 2023 kamen rund 54.700 neue Elektroautos auf die Straßen, wie am Donnerstag aus Zahlen des Kraftfahrtbundesamtes (KBA) hervorging. Im November wurden knapp 45.000 Elektroautos neu zugelassen. Insgesamt kamen 2023 laut KBA rund 524.000 reine Elektroautos neu auf die Straßen – ein Plus von 11,4 Prozent im Vergleich zu 2022. Der Anteil reiner Elektroautos an allen Neuzulassungen lag demnach bei 18,4 Prozent. (dpa/jW)