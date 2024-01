»Werteunion« will eigene Partei gründen

Erfurt. Die »Werteunion« will bei einer Mitgliederversammlung über erste Schritte hin zu einer Parteigründung entscheiden. »Die Partei könnte bereits bei den anstehenden ostdeutschen Landtagswahlen antreten und würde mit allen Parteien zusammenarbeiten«, schrieb der Exbundesverfassungsschutzpräsident und Vorsitzende der Werteunion, Hans-Georg Maaßen, der dpa am Donnerstag auf Anfrage. Laut Maaßen ist eine Mitgliederversammlung der Werteunion für den 20. Januar in Erfurt geplant, nach eigenen Angaben hat der Verein rund 4.000 Mitglieder. Gegen Maaßen, der selbst CDU-Mitglied ist, läuft aktuell ein Parteiausschlussverfahren. In einem Artikel für das Schweizer SVP-Blatt Die Weltwoche verglich er im November Migranten mit Krebsgeschwüren und forderte eine »Chemotherapie für Deutschland«. (dpa/jW)