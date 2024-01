Ampel erzielt 2023 Rüstungsexportrekord

Berlin. Mit Rüstungsexportgenehmigungen im Wert von rund 12,2 Milliarden Euro hat die Bundesregierung 2023 so viele Ausfuhren genehmigt wie nie zuvor. Das geht aus einer am Donnerstag in Berlin veröffentlichten Mitteilung des Bundeswirtschaftsministeriums hervor. Hauptempfängerland ist die Ukraine mit Rüstungsgütern im Wert von 4,44 Milliarden Euro. Die Genehmigungen betrafen Kriegswaffen im Wert von 6,44 Milliarden und sonstige Rüstungsgüter im Wert von 5,76 Milliarden Euro. Das neue Maximum war bereits im Dezember auf Grundlage vorläufiger Zahlen bekanntgeworden, in denen die zweite Dezemberhälfte noch nicht berücksichtigt war. Rund 89 Prozent der genehmigten Exportgüter gehen in EU- und NATO-Staaten oder Länder, die NATO-Mitgliedern gleichgestellt sind. (dpa/jW)