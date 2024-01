Thomas Koehler/IMAGO Schrottarbeit zum Niedriglohn bei der Scholz-Gruppe

Seit mittlerweile 57 Tagen sind die Beschäftigten des Schrott- und Recyclingbetriebs SRW Metalfloat in Espenhain bei Rötha im Ausstand. Über den Mitteldeutschen Rundfunk verbreitete das Unternehmen nun die Darstellung, der Betrieb würde weiterlaufen. Der Anlagenbetrieb werde aufrechterhalten, statt im Dreischicht-, jetzt im Zweischichtmodus, war am Dienstag auf der Seite des MDR zu lesen. Es gebe »unterschiedlichste Optimierungsmaßnahmen«, um die streikbedingten Auswirkungen so gering wie möglich zu halten.

»Das ist mehr Schein als Sein«, sagte Michael Hecker, Verhandlungsführer und Zweiter Geschäftsführer der IG Metall Leipzig, am Mittwoch gegenüber jW. Die überwiegende Mehrheit der 180 Beschäftigten am Standort Espenhain bei Rötha streike. Die Produktion funktioniere so nicht. Anfang November hatten sich fast 90 Prozent der Kolleginnen und Kollegen für einen unbefristeten Arbeitskampf ausgesprochen. Sie fordern acht Prozent mehr Entgelt, eine Erhöhung des Urlaubs- und Weihnachtsgeldes auf je 1.500 Euro und eine Reduzierung der Wochenarbeitszeit auf 38 Stunden.

Derzeit verdienen die Beschäftigten bei SRW Metalfloat laut IG Metall knapp über Mindestlohn, im Schnitt im Monat rund 600 Euro weniger als Beschäftigte in vergleichbaren Betrieben der Schrott- und Recyclingbranche. Dafür leisten sie täglich körperlich harte Arbeit, sind großem Lärm und starker Staubbelastung ausgesetzt. Die Gewerkschaft weist immer wieder auch auf die permanente Gefahr hin, beim Sortieren oder Fahren in Kontakt mit gesundheitsgefährdenden Materialien zu kommen.

Zwar habe es in der Vergangenheit immer mal wieder Erhöhungen gegeben, aber die Beschäftigten konnten sich nicht darauf verlassen. Angekündigte Gehaltserhöhungen seien nicht erfolgt. Es habe sich um »freiwillige Erhöhungen« gehandelt, frei nach »Herr im Haus«-Mentalität, so Hecker. Damit soll nun Schluss sein, denn die Beschäftigten fordern außerdem einen Tarifvertrag. Ihr Kampf sei damit auch beispielgebend für ganz Ostdeutschland, wo die Tarifbindung bundesweit am niedrigsten ist, ist sich Hecker sicher. Gewinne würden auf den Cayman Islands geparkt oder nach China abgeführt, und den Kommunen fehle es an Geld für Vereine und Schulen.

Das Unternehmen SRW Metalfloat in Espenhain gehört als 100-prozentige Tochter zur Scholz-Recycling-Gruppe mit Sitz in Essingen in Baden-Württemberg. Ende 2016 übernahm Chinas größtes Schrottrecyclingunternehmen, die Chiho Environmental Group Limited, die Scholz Holding. Die Chiho residiert in Hongkong, ist aber auf den bei Steuerflüchtlingen beliebten Cayman Islands registriert. Als eines der größten börsennotierten globalen Unternehmen dieser Art unterhält es in Asien, Europa und Nordamerika mehr als 200 Verarbeitungs- und Werftbetriebe.

SRW Metalfloat in Espenhain ist auch im Vergleich zu den über 80 Standorten mit mehreren tausend Beschäftigten der Scholz-Gruppe ein kleiner Standort. Wie groß sind da die Chancen dieser standhaften, aber kleinen Belegschaft? Mit der Rückgewinnung von Metallen wie Kupfer, Aluminium und Eisen erwirtschaftet die Scholz-Gruppe deutschlandweit etwa 1,6 Milliarden Euro im Jahr. 25 Prozent davon würden in Espenhain erarbeitet, so Hecker. »Hier sind die komplexen Anlagen und Spezialisten.« Deshalb wollen die Kollegen ihren Streik erst beenden, wenn es ein Angebot von der Kapitalseite gibt und dessen Höhe stimmt.