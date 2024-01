Aleksander Kalka/imago Weiterhin prekär unterwegs: Die Fahrer von Uber, Bolt, Lieferando und Co.

Prekäre Arbeit ist längst im Digitalzeitalter angekommen und nennt sich »Plattformarbeit«. Die Europäische Union wollte unter der spanischen Ratspräsidentschaft Regeln zugunsten der Beschäftigten durchsetzen. Das gelang nicht.

Spanien hatte gemeinsam mit Verhandlungsführern aus dem EU-Parlament einen Entwurf für eine Richtlinie zur Plattformarbeit entwickelt. Die wurde kurz vor Weihnachten von vielen Mitgliedstaaten abgelehnt – darunter Italien, Frankreich, Ungarn, Finnland und Griechenland. Die Bundesregierung enthielt sich in dieser Frage, was auf Druck der FDP passierte, wie der Informationsdienst Taxitimes am 23. Dezember berichtete. Mit dem Votum gegen den Richtlinienentwurf, das umgerechnet 53 Prozent der EU-Bevölkerung repräsentiert, bleibt der Bereich ungeregelt. Damit muss der Prozess neu aufgerollt werden – nun unter belgischer Ratspräsidentschaft.

Kritik an der Enthaltung der Bundesregierung zum Richtlinienentwurf übte die IG-Metall-Vorsitzende Christiane Benner. Sie habe damit »einen wichtigen Schritt versäumt, um die Arbeitsbedingungen von Millionen Menschen in Europa zu verbessern«. Das sei ein großer Fehler. Denn Plattformarbeit, englisch: Gig Economy, breitet sich rasant aus: Derzeit arbeiten nach Angaben der Gewerkschaft EU-weit mehr als 28 Millionen Menschen über Onlineplattformen, mit denen beispielsweise Liefer- oder Transportdienste wie Bolt und Uber betrieben werden. Über die Plattformen werden Aufträge eingestellt, die Plattform-Beschäftigte erledigen. Sie tun das oft als Selbständige ohne tarifliche oder arbeitsrechtliche Absicherung. Die IG Metall geht davon aus, dass im kommenden Jahr 43 Millionen Menschen in der EU in der Plattformökonomie ihr Geld verdienen könnten. Die EU wollte als erster Gesetzgeber weltweit Vorschriften für diesen Sektor fixieren. Im Mittelpunkt des nun abgelehnten Entwurfs hätte gestanden, einen Großteil der Plattformarbeiter rechtlich als abhängig Beschäftigte zu definieren – zumindest dann, wenn sie weisungsgebunden für ein Plattformunternehmen arbeiteten, ihre Arbeitsleistung – auch elektronisch – überwacht werde, ihre Arbeitsbedingungen und -zeiten vorgegeben würden. Die EU-Mitgliedstaaten hätten nach nationalem Recht weitere Kriterien für die Festlegung der abhängigen Beschäftigung festlegen können.

»Faire Regeln für Arbeit auf oder über Internetplattformen sind überfällig«, unterstrich die IG-Metall-Vorsitzende in ihrer Erklärung. »Ein onlinebasierter Parallelarbeitsmarkt, auf dem Internetunternehmen gesetzliche und tarifliche Standards unterlaufen und Mitbestimmung umgehen, schadet allen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern«, so Benner. Die IG Metall werde sich weiter für eine EU-weite Regelung einsetzen. »Wir wollen keine Amazonisierung der Arbeitswelt.« Der global agierende Onlinehändler Amazon gilt als einer der Initiatoren der Plattformökonomie.

Für das Scheitern des Richtlinienentwurfs auf EU-Ebene machen Kritiker Lobbyinteressen verantwortlich. So habe der französische Präsident Emmanuel Macron offenkundig die Interessen des Fahrdienstleisters Uber an billigen Plattformarbeitern wahren wollen, mutmaßte das Medien-Netzwerk Gig Economy Project. Seit dem Amtsantritt Macrons im Jahr 2017 wende sich Frankreich gegen den Beschäftigtenstatus für Plattformarbeiter, heißt es bei Taxitimes. Mit Start der Initiative der Europäischen Kommission für die Definition einer Beschäftigungsvermutung im Dezember 2021 führe Frankreich die Opposition an. Auch in der Bundesrepublik gab es Druck, die Richtlinie abzuwenden, etwa von der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA). Deren Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter bezeichnete die EU-Pläne als ungeeignet, die Plattformökonomie sinnvoll zu regeln, weil sie »ein Durcheinander zwischen selbständiger und abhängiger Beschäftigung« schafften. Wer Selbständige ermutigen wolle, dürfe sie nicht ungeprüft zu abhängig Beschäftigten machen. Das hatte allerdings laut EU-Entwurf niemand vor.