Nachschlag: Friedensengel mit Knarre

BeckerBredel/IMAGO Kiew darf nicht verlieren, meint Norbert Röttgen (24.11.2023, St. Ingbert)

Das oberste Ziel der Politik der EU-Staaten hinsichtlich des Krieges in der Ukraine müsse dessen Ende sein, sagt Norbert Röttgen, einst von Merkel abgesetzter Bundesumweltminister und seit langem profilierter Außenpolitiker der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Deshalb müsse die Ampel-Regierung Kiew »anders, mehr, wirkungsvoller« unterstützen. Die Schlussfolgerung, die ihren ganz eigenen dialektischen Witz hat, ist nicht neu. Das Rumgemosere an Scholzens angeblicher Zurückhaltung kennt man von der CDU. Ebenso die Forderung nach mehr schwerem Gerät, sprich: dem Marschflugkörper Taurus (damit die Ukraine die Russen demnächst noch effektiver auf der Krim und im Hinterland treffen kann). Neu ist die Sorge, dass sich ein möglicher US-Präsident Trump in seiner zweiten Amtszeit von der Ukraine abwenden könnte. Dann werde es »existentiell«, dann müsse Europa einspringen. Die Bürger können also, sollte es zu vorzeitigen Neuwahlen und einer CDU-geführten Regierung kommen, schon mal das Portemonnaie aufmachen. Alles für den Frieden natürlich. (row)