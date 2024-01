ZUMA Press/imago/Montage jW

Nur Negatives

Zu jW vom 28.12.: »Bürgerlicher Idealtyp«

Ja, wenn man unbedingt etwas Positives über Wolfgang Schäuble als Politiker sagen wollte, dann wohl nur das, dass er kein Schaumschläger um seiner selbst willen war, im Gegensatz zu anderen seiner Partei. Wolfgang Schäuble hat immer versucht, Politik mit Substanz zu machen, die auf langfristige Wirkung ausgerichtet gewesen ist. Dabei assoziiere ich mit seinem Namen ansonsten nur Negatives, und dabei überwiegend nachhaltig Negatives. Wolfgang Schäuble war das Mastermind der Wiedervereinigung, der nach dem Motto »Privatisierung vor Sanierung« (als Vorbedingung der Wiedervereinigung bereits der Regierung de Maizière oktroyiert) für die Deindustrialisierung weiter Teile Ostdeutschlands gesorgt hat, mit darauf folgender Massenarbeitslosigkeit. Als Bundesfinanzminister hat er die Infrastruktur der Bundesrepublik kaputtgespart und die Deutsche Bahn genötigt, ihre Gewinne in die Staatskasse zu überführen, anstatt sie für Investitionen in die Bahn zu verwenden. In seiner Zeit als CDU-Fraktionsvorsitzender hat Schäuble für Helmut Kohl illegale Parteispenden am Staat vorbei auf schwarze Konten verschoben, und als Finanzminister hat er Investitionsmittel für die griechische Wirtschaft blockiert, die vom IWF und von der Weltbank für notwendig gehalten wurden. Und es war derselbe Wolfgang Schäuble, der als Bundesinnenminister im ersten Verfassungsschutzbericht für die neuen Bundesländer, 1990/1991, Antifaschismus unter »Linksextremismus« kategorisiert hat! Alle, die nun Schäuble als großen Politiker würdigen und ihn gar zum Vorbild erheben, stellen sich selbst damit ein schlechtes Zeugnis aus, entweder für die eigene Intelligenz (für Erkenntnisfähigkeit und Gedächtnis) oder für die eigene Moralität.

Marc Pilz, Cottbus

Ausgeblendet

Zu jW vom 27.12.: »›Die gesamte Politik rückt nach rechts‹«

Was Yuri Hofer im jW-Interview zu den Antifaaktionen in Wunsiedel zum besten gibt, ist die Karikatur einer Einschätzung. Er blendet alle relevanten Entwicklungen seit dem ersten Rudolf-Heß-Gedenkmarsch 1988 und den antifaschistischen Protesten dagegen komplett aus. Grotesk wird es, wenn er betont, dass »seine Gruppe« seit vier Jahren nach Wunsiedel mobilisiert und dass es ihnen gelungen sei, diesen Aufmarsch zur Geschichte gemacht zu haben. Ihnen allein? Das ist nicht nur eine völlige Selbstüberschätzung »seiner Gruppe«, sondern arrogant und ignorant gegenüber dem jahrzehntelangen Wirken von Antifaschisten aus Wunsiedel und Umgebung. Bereits Anfang der 1990er Jahre kamen auf Einladung der VVN-BdA Hof-Wunsiedel Widerstandskämpfer wie Emil Carlebach und Peter Gingold dorthin ins Fichtelgebirge und unterstützten die Aktivisten vor Ort. Mit viel Geduld gelang es dort, ein lokales Bündnis gegen den Naziaufmarsch zu schmieden, das eine enorme politische Breite aufweist. Neben Kirchen, Schulen, Gewerkschaften, Parteien, der VVN-BdA bis hin zu Willi Beck (CSU), dem früheren Bürgermeister der Stadt, mobilisierten über viele Jahre hinweg Aktivisten vor Ort gegen den Naziaufmarsch. Das alles wiederzugeben ist in einem Leserbrief nicht möglich. Aber als Aktivist, der seit dem ersten Heß-Marsch in Wunsiedel dagegen protestiert hat, kann ich mich über die Einschätzungen von Yuri Hofer nur wundern.

Randolph Oechslein, Hof

Griff in die Mottenkiste

Zu jW vom 29.12.: »Bürgergeld: Heil droht mit Sanktionen«

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil will »Bürgergeld«-Empfängern bei Arbeitsverweigerung die Unterstützung für zwei Monate streichen. Müssen sie dann für ihre Grundsicherung stehlen, um sich ernähren zu können? Somit steigt die Belastung von Polizei und Gerichten, welche schon heute überlastet sind. Ein Tag im Knast kostet 109,38 Euro. Wer prüft hier Aufwand und Ergebnis? Ich bin für Sanktionsfreiheit! Und die Menschen, welche zu uns kommen, sollten so schnell wie möglich in Arbeit kommen. Uns fehlen an jeder Ecke die Fachkräfte, aber unsere Politik und Bürokratie stellen viel zu hohe Hürden auf. Die Sprachkenntnisse erwirbt man schnellsten im Arbeitsprozess. (…) Menschen sollen ihren Weg mit Vertrauen und Unterstützung finden dürfen, und strafende Sanktionen gehören endgültig in die Mottenkiste der Geschichte.

Stanislav Sedlacik, Weimar

Abkehr vom Leninismus

Zu jW vom 16./17.12.: »›Nein, so war die DDR nicht!‹«

Zunächst erst mal Dank an Egon Krenz für die wahren Worte, womit auch Neugier geweckt worden ist, das Buch zu lesen! Und er lässt Erich Honecker eine historische Wahrheit wiedergeben, wo er ihn über Gorbatschow sagen lässt: »Der denkt genau wie seine Vorgänger, wir seien seine Marionetten.« Egon Krenz unterstreicht, dass sich »die neue Melodie« Gorbatschows in keiner Weise von den Lektionen Chruschtschows bis Tschernenkos unterschied. Ja, mit Chruschtschows XX. Parteitag begann die Spaltung des sozialistischen Lagers. Nach dem Tod Stalins konnten die Revisionisten am Marxismus-Leninismus Morgenluft wittern, was die junge DDR auch auf Grund von Fehlern und Schwächen in eine höchst gefährliche konterrevolutionäre Situation, zum Beispiel mit dem 17. Juni 1953, brachte. Und ich glaube, wir haben uns von diesem Weg der Abkehr vom Leninismus nie richtig befreien können, wenngleich die damalige Führung mit Wilhelm Pieck, Otto Grotewohl und Walter Ulbricht politische wie ideologische Stärke zeigen konnte. Kurt Gossweiler hat über Chruschtschows intrigant verwerfliche Politik in der umfassenden wissenschaftshistorischen zweibändigen Schrift »Die Taubenfußchronik oder Die Chruschtschowiade 1953 bis 1964« den Prozess der internationalen Spaltung beschrieben, der nicht nur für Polen, Ungarn, die ČSSR, Jugoslawien und die DDR Folgen hatte, sondern sich eben auch für das Verhältnis zwischen China und der Sowjetunion als maßgeblich darstellte, worin Gorbatschow den Schlusspunkt setzte.

E. Rasmus, per E-Mail