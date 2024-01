Sabrina Lantos / A24 /Courtesy Everett Collection/imago Dekorative Umstände: Cailee Spaeny als Priscilla Presley

Priscilla Beaulieu ist vierzehn Jahre alt, als sie mit Mutter und Stiefvater nach Wiesbaden ins Hauptquartier der US Air Force in Europa zieht. Das zierliche Mädchen geht selbstverständlich noch zur Schule, sie ist die schönste ihres Jahrgangs und wird auf einer Party dem Meister vorgestellt. Elvis ist entzückt von Unschuld und Reinheit. Er stammt aus den konservativen Südstaaten der USA, lebt selbst aber das sündige Leben eines Entertainers. Mit Charme und Schauspiel überredet er Priscillas Eltern, die Tochter freizugeben. Selbstverständlich findet die sich von heute auf morgen nicht nur an der Seite eines attraktiven, zehn Jahre älteren Mannes, sondern ebenso inmitten einer Welt aus Champagner, Valium und Tigerfellen.

In den letzten gut zwanzig Jahren ist die Popstarbiographie zu einem besonders beliebten Genre geworden. Filme wie »Walk The Line« (2005 über Johnny Cash), »Control« (2007 über Ian Curtis), »I’m Not There« (2007 über Bob Dylan), »Nowhere Boy« (2009 über John Lennon), »Love & Mercy« (2014 über Brian Wilson), »Bohemian Rhapsody« (2018 über Freddie Mercury) und »Rocketman« (2019 über Elton John) haben es sich zur Aufgabe gemacht, jeden Winkel des Stardaseins auszuleuchten. Fast immer ist eine endgültige Mystifizierung Ziel der Angelegenheit – das kontemporäre Mainstreamkino basiert auf Superhelden und Handelsmarken – die allerdings vorgibt, sich für den »Menschen hinter der Figur« zu interessieren.

Bei Elvis Presley ist dieser Ansatz noch unnötiger und unsinniger. Ohne Zweifel ist er, mit einer Märchensammlung an Anekdoten und Legenden ausgestattet, als Einzelperson die größte Musikikone des 20. Jahrhunderts. Erst 2022 erdummte sich aber die dritte reine Leinwandbiographie, zweite ihrer Art mit dem schlichten Titel »Elvis«, den Meister nachhampeln zu müssen. Überschminkt und überdreht durfte Austin Butler mit der Hüfte wackeln und das Narrativ des »Größten aller Zeiten« in seiner unzähligsten Wiederholung verkörpern, um das Publikum zu lobotomieren.

Sofia Coppola ist als Regisseurin zum zweiten Mal an einem Superstar interessiert. 2006 verarbeitete sie das Leben der Marie Antoinette als filmische Entsprechung einer Puderquaste mit der Aufschrift »Punk«. Sie eröffnet »Priscilla«, ihren aktuellen Streifen über das junge Ehepaar Presley mit einem Coversong der Ramones von 1980, so als wollte sie den Zuschauer beruhigen. Joey Ramone, der immer Elvis und Brian Wilson gleichzeitig sein wollte, durfte endlich für Phil Spector ganz nah am Mikrofon nuscheln – er hasste das Ergebnis. Keine banalen Heldenhampeleien also in den folgenden, langen 113 Minuten, das ist zumindest der ehrenwerte Anspruch.

Dafür darf über Fragen hinsichtlich der Natur der Liebe und die Sinnhaftigkeit eines Keuschheitsgürtels nachgedacht werden. Nach ein paar Jahren lässt Elvis Priscilla, die fleischgewordene Projektionsfläche seiner moralischen und modischen Ansprüche, in seinen privaten Vergnügungspark namens Graceland einfliegen. Alles ist so rosarot wie die Brille, die er sich und seinem Mädel nach getaner Arbeit aufsetzt. Er fickt sie erst nach dem Altar, das flüstert er seiner »Kleinen« jahrelang. Trotzdem erwächst eine zarte Liebe zwischen den beiden, eine unausgesprochene Solidarität, die sich über die traditionelle Widerlichkeit der Bedingungen hinwegsetzt. Dafür ist im Film wenig Raum, allein eine Pappe LSD macht aus den Eheleuten Liebende. Auf die unglaubliche emotionale Last eines Weltruhms der ersten massenmedialen Generation gibt es im Film Hinweise, aber wenig Empathie dafür. Die Marke »Elvis« richtet sich körperlich zugrunde und Priscilla macht Yoga, lässt sich scheiden, ist folglich befreit.

Was Coppola lediglich auszuleuchten vermag, sind die rein dekorativen Umstände einer Beziehung. Ohne die Welt von Elvis gibt es keine Priscilla. Ohne die paradoxe Ästhetik der frühen sechziger Jahre gibt es, bei allem ironischen Abstand, keine aufgetakelte Kindsbraut. Priscilla schmollt – aus Langeweile, aus Eifersucht und aus unerfüllter Geilheit. Das alles ist »unschön«, das alles liegt an Elvis, es liegt aber auch an diesem Film, der sich ebenso selbstgefällig mit Emanzipation pudert wie einst »Marie Antoinette«. Außer einem attraktiven visuellen Gesamtpaket besteht die Leistung hier im guten Geschmack. Wer das Drehbuch nachlesen will, kann es in der Ausgabe des People’s Magazine vom 9. September 1985 nachschlagen. Dort erzählt Priscilla Presley wortwörtlich, was Sofia Coppola selbst gedacht haben will.