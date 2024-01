Werttheoretiker des Tages: Carsten Linnemann

Martin Schutt/dpa Auch der Wert des Linnemann hat seinen Preis

Einmal im Jahr kommen die Großkopferten der Union in einem Keller zusammen. Um auszuwürfeln, wer dieses Jahr eine Wertedebatte fordern darf. Meist geht es dabei um Ausländer. Was man aber nicht sagen darf, also lieber fragt, was uns zusammenhalte. Diesmal füllte Generalsekretär Linnemann das Januarloch: »Wir müssen dringend wieder über Werte diskutieren.« Weiß wenigstens er selbst, wovon er da spricht?

Reden wir über Werte. Seit keiner mehr an Gott glaubt, ist das Geld an die Stelle des höchsten Guts getreten. Im Grunde war Platons to agathon bereits jenes Ding, das Marx später als Gebrauchswert bezeichnet hat. Aristoteles hatte dann noch Wert und Gebrauchswert unterschieden, indem er gegen Platon aussprach, dass das Gute in der Besonderheit liege, eine Idee des Guten also eigentlich Quatsch sei.

Wo zum ersten Mal mehr hergestellt wurde als für den Eigenbedarf nötig, fing man das Tauschen an. Der Gebrauchswert des Erzeugnisses verwandelte sich – in die Möglichkeit, einen anderen Gebrauchswert zu erlangen. Die Ware war geboren, und deren Gebrauchswerte drückten sich ineinander aus. Ein Paar Schuhe in einem Messer, ein Messer in zehn Fellen, zehn Felle in einem halben Kupferkessel usw. Das Ensemble aller hergestellten Dinge war nicht zu überschauen, weil jede Ware eine andere mengenmäßige Beziehung zu einer anderen hatte. Die Waren delegierten dann eine der ihren, deren Zweck darin bestand, das Verhältnis aller Waren zueinander in sich abzubilden. Damit entstand tatsächlich so etwas wie das Gut an sich. Es musste schwer beschaff-, halt- und teilbar sein: Es wurde Gold, von dem sich nicht zufällig unser »Geld« ableitet.

Der Preis aber kann den Wert nur ausdrücken, indem er um ihn schwankt. Preis und Wert einer Ware unterscheiden sich stets. Und das gilt, soweit ich sehe, auch von Carsten Linnemann.