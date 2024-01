IMAGO/Funke Foto Services »Es gibt durchaus Menschen, die sich einer Mitwirkung wirklich komplett entziehen«: BA-Chefin Andrea Nahles findet Sanktionen für Bürgergeld-Bezieher gut

Die von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) kurz vor dem Jahreswechsel angestoßene Debatte um das sogenannte Bürgergeld nimmt weiter Fahrt auf. Am Mittwoch unterstützte nun auch die Chefin der Bundesagentur für Arbeit (BA), Andrea Nahles, den Plan der Ampelkoalition, die Sanktionen für Bezieher des Bürgergelds zu verschärfen. Es gebe »durchaus Menschen, die sich einer Mitwirkung wirklich komplett entziehen«, sagte Nahles bei der Vorstellung des Arbeitsmarktberichts für Dezember. Auch der Spiegel begrüßte am selben Tag die Sanktionspläne. »Bringen wird das nichts. Notwendig ist es trotzdem«, kommentierte das Magazin.

Nach dem am 28. Dezember bekanntgewordenen Etatentwurf der Bundesregierung will Heil denen, die ein Arbeitsangebot ablehnen, die Regelleistung bis zu zwei Monate komplett streichen. Lediglich die Kosten für die Unterkunft soll der Staat weiter übernehmen, um die Betroffenen vor Obdachlosigkeit zu bewahren. Damit will der Sozialdemokrat den angespannten Haushalt um jährlich 250 Millionen Euro »entlasten«, so Bild.

Seit der Umbenennung von Hartz IV in Bürgergeld vor einem Jahr wird verstärkt gegen die Sozialleistung polemisiert. Unionsparteien und AfD etwa argumentieren, die Höhe der Leistung – die 2024 um zwölf Prozent auf 563 Euro im Monat gestiegen ist – verringere die »Arbeitsanreize«. Vor allem für Menschen im Niedriglohnsektor würde sich Arbeit nicht mehr lohnen. Dem widerspricht der Sozialverband VdK. »Arbeit lohnt sich immer«, sagt VdK-Chefin Verena Bentele, man liege damit »noch mal deutlich über dem Bürgergeld«.

In der von Heil angeheizten Debatte gehe es zudem nur um eine sehr kleine Gruppe von Leistungsbeziehern, die sich dem Arbeitsmarkt verweigere, ergänzte die Verbandspräsidentin am Mittwoch gegenüber junge Welt. »Ich warne davor, Bürgergeldempfängerinnen und -empfänger in eine Ecke zu stellen. Viele können gar nicht mehr arbeiten oder ihr Einkommen reicht nicht, so dass sie aufstocken müssen. Sie sind dringend auf ein Bürgergeld angewiesen, das ihr Existenzminimum sichert.«