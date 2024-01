Hussein Malla/AP Photo/dpa Zivilisten erneut »Kollateralschäden« israelischer Angriffe: Der Anschlagsort in Beirut am Mittwoch

Im Nahen Osten überschlagen sich die Ereignisse: Nachdem am Dienstag abend bei einem gezielten Drohnenangriff in einem dichtbesiedelten Beiruter Viertel der stellvertretende Vorsitzende der Hamas, Saleh Al-Aruri, liquidiert wurde, sind am Mittwoch, dem vierten Todestag des iranischen Generals Kassem Soleimani, mehr als 100 Menschen bei einem Anschlag in dessen Heimatstadt Kerman getötet worden. Rund 109 weitere wurden bei der Gedenkveranstaltung in Kerman verletzt. Noch nie in der Geschichte der Islamischen Republik kamen so viele Menschen bei einem Anschlag ums Leben.

Neben dem Tod des exilierten Al-Aruri bestätigte die Hamas, dass vier Mitglieder der palästinensischen Organisation sowie zwei Kommandeure ihres bewaffneten Arms, der Kassam-Brigaden, getötet wurden. Mindestens elf weitere Personen wurden zum Teil schwer verletzt. In Reaktion auf das Attentat wurden die »palästinensischen Massen« im von Israel besetzten Westjordanland am Mittwoch dazu aufgerufen, ihren Widerstand gegen »den zionistischen Feind« zu verstärken, ein Generalstreik legte das öffentliche Leben lahm. Der israelische Angriff auf Al-Aruri und die anderen sei eine Aggression gegen alle Araber und die islamische Gemeinschaft, hieß es von palästinensischen Organisationen. Ismail Hanija, Vorsitzender des Politbüros der Hamas, bezeichnete Al-Aruri als »großartige nationale Persönlichkeit«. Gespräche über den Austausch von israelischen Geiseln und palästinensischen Gefangenen, die unter Vermittlung von Katar und Ägypten wiederaufgenommen worden waren, wurden von der Hamas gestoppt.

Die libanesische Hisbollah griff kurz nach dem Vorfall eigenen Angaben zufolge eine Gruppe israelischer Soldaten nahe der Grenze an. Die Hisbollah habe »den Finger am Abzug«, teilte die Miliz am Dienstag abend mit. »Dieses Verbrechen wird niemals ohne Antwort oder Strafe vorübergehen.« Am Mittwoch dauerte der Beschuss an der Grenze zwischen beiden Ländern an. Auch von offizieller Seite wurde Israel sehr früh für den Angriff verantwortlich gemacht. Der amtierende Ministerpräsident Nadschib Mikati veruteilte den Anschlag und warf Israel vor, den Libanon in seinen Krieg gegen Gaza hineinziehen zu wollen, den es nicht gewinnen könne. Mikati wies den amtierenden Außenminister Abdullah Bou-Habib an, eine offizielle Beschwerde gegen Israel, das sich wie gewohnt nicht äußerte, beim UN-Sicherheitsrat einzureichen.

Mark Regev, Sicherheitsberater von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, betonte lediglich, dass wer immer den Angriff verübt habe, er nicht gegen den Libanon und nicht gegen Hisbollah gerichtet gewesen sei. Mossad-Chef David Barnea wies dagegen am Mittwoch indirekt auf eine Beteiligung Israels hin. Er drohte allen am Hamas-Angriff vom 7. Oktober beteiligten Planern und Drahtziehern mit Vergeltung. »Jede arabische Mutter sollte wissen, dass, wenn ihr Sohn an dem Gemetzel vom 7. Oktober direkt oder indirekt teilgenommen hat, Blut über sein Haupt kommen wird«, drohte der Geheimdienstchef, indem er einen Vers aus dem Buch Josua zitierte.

Der Mordanschlag gegen Al-Aruri in Beirut erinnert an die Ermordung Soleimanis am 3. Januar 2020. Er und seine Begleiter waren von einer US-gesteuerten Drohne am Flughafen von Bagdad getötet worden. Soleimani war in einer Vermittlungsmission zwischen Iran und Saudi-Arabien unterwegs, in der Irak vermittelte. Beide Länder vereinbarten die Wiederaufnahme ihrer Beziehungen im März 2023 unter chinesischer Vermittlung. Am Mittwoch abend wollte der Vorsitzende der Hisbollah, Hassan Nasrallah, bei einer Gedenkfeier für Soleimani eine Rede halten.