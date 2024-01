Kreditvergabe in der Euro-Zone schwach

Frankfurt am Main. Die Zinserhöhungsserie der EZB und die flaue Konjunktur dämpfen die Kreditvergabe der Banken an Firmen in der Euro-Zone. Die Darlehensausreichung der Finanzinstitute an Unternehmen lag im November lediglich auf Vorjahresniveau, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Dienstag mitteilte. Im Oktober war die Kreditvergabe auf Jahressicht sogar um 0,3 Prozent geschrumpft. (Reuters/jW)