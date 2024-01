Waffen für Kiew: Grüner macht Druck

Berlin. Da von den aus Deutschland gelieferten Kampfpanzern »Leopard 2A6« in der Ukraine nur noch wenige im Einsatz sind, forderte der Grünen-Haushaltspolitiker Sebastian Schäfer schnellere Schritte, um sie einsatzbereit zu machen. Schäfer hatte gemeinsam mit Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) vor Weihnachten die in Litauen eingerichtete Werkstatt besucht und verwies zum Jahreswechsel in einem Schreiben an die beteiligten Rüstungsunternehmen Rheinmetall und Krauss-Maffei Wegmann auf »dringende Handlungsnotwendigkeiten« etwa bei Ersatzteilen. Er will auch prüfen lassen, ob eine Instandsetzung in der Ukraine möglich ist. Gegenüber dpa drängte Schäfer am Dienstag zudem auf die Lieferung von »Taurus«-Marschflugkörpern an Kiew. (dpa/jW)