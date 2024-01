Erwerbstätigkeit 2023 auf neuem Höchststand

Wiesbaden. Die Erwerbstätigkeit in Deutschland hat im vergangenen Jahr einen neuen Höchststand erreicht: Im Jahresdurchschnitt waren 45,9 Millionen Menschen mit Arbeitsort Deutschland erwerbstätig, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Nach einer ersten Schätzung stieg die Zahl der Erwerbstätigen im Vergleich zum Vorjahr um 333.000 oder 0,7 Prozent. Eine Ursache für die Beschäftigungszunahme im Jahr 2023 war die Zuwanderung ausländischer Arbeitskräfte, wie das Statistikamt weiter mitteilte. Hinzu sei eine gesteigerte Erwerbsbeteiligung der inländischen Bevölkerung gekommen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) begrüßte die Entwicklung. »Noch nie hatten so viele Frauen und Männer in Deutschland eine Arbeitsstelle wie heute«, schrieb er bei X. »Das ist gut für unseren gemeinsamen Wohlstand, denn so können wir kraftvoll in die Zukunft investieren.« (AFP/jW)