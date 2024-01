Funke Foto Services/IMAGO In drei Schritten gegen das Existenzminimum: Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU)

Die 40 Konzerne im Deutschen Aktienindex (Dax) dürften für 2023 zusammen rund 54,6 Milliarden Euro an ihre Aktionäre ausschütten, erklärte die Deka-Bank am Dienstag nach eigenen Berechnungen. Es wäre ein neuer Rekord nach den 53 Milliarden von 2022. Bei 26 Unternehmen werde sich die Ausschüttung je Aktie im Jahresvergleich erhöhen, runter gehe es wohl nur bei Bayer, BMW und Fresenius.

Für 2024 rechnet die Bank mit einer weiteren Steigerung der Dividenden auf 58,5 Milliarden Euro. Die Dax-Konzerne würden sich »von den herausfordernden heimischen Perspektiven abkoppeln, vom globalen Wachstumsausblick profitieren und den Gewinn erneut steigern«, so »Deka-Kapitalmarktexperte« Joachim Schallmayer in einer Mitteilung des Wertpapierhauses der Sparkassen vom Dienstag.

Wie wiederum die DZ Bank am Dienstag mitteilte, »sorgten Aktienkursgewinne 2023 für einen Wertzuwachs in Höhe von rund 200 Milliarden Euro« beim privaten Geldvermögen. Dieses bekanntlich sehr ungleich verteilte Vermögen sei hierzulande um gut sechs Prozent auf 7,9 Billionen Euro gewachsen.

Aktiengewinne höher zu besteuern, wenigstens so hoch wie Arbeit (bis zu 45 statt 25 Prozent), kommt für die Bundesregierung nicht in Frage. Aber bei Hartz IV, das jetzt »Bürgergeld« heißt, soll gekürzt werden. Umbenannt wurden auch Eingliederungsvereinbarung (Kooperationsplan) und Sanktionen (Leistungsminderungen). Letztere will Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) schrittweise verschärfen, wie er am Dienstag bei RTL/NTV ausführte. Für jeden, der zumutbare Jobs ablehnt, in drei Schritten: »Ich sage Ihnen, beim vierten geht er arbeiten.«

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil will solchen Verweigerern laut Haushaltsgesetzentwurf der Regierung zwei Monate lang kein Geld überweisen. Eine Hungerstrafe für die, die ganz unten und oft genug völlig hinüber sind, dabei selten mal 1.000 Euro auf dem Konto haben. Bei ihnen will der Sozialdemokrat Heil rund 170 Millionen Euro pro Jahr »einsparen«.