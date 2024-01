Südafrika erhebt Klage gegen Israel vor dem Internationalen Gerichtshof

Nic Bothma/REUTERS Solidaritätsdemonstration mit Gaza in Kapstadt (13.10.2023)

Am Freitag nachmittag informierte der Internationale Gerichtshof der Vereinten Nationen in Den Haag über eine Klage der Republik Südafrika gegen den Staat Israel aufgrund des Krieges gegen Gaza:

Südafrika hat heute einen Antrag auf Einleitung eines Verfahrens gegen Israel vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH), dem wichtigsten Rechtsorgan der Vereinten Nationen gestellt, wegen angeblicher Verstöße Israels gegen seine Verpflichtungen aus dem Übereinkommen über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes (die »Völkermordkonvention«) in bezug auf die Palästinenser im Gazastreifen.

Dem Antrag zufolge haben »die Handlungen und Unterlassungen Israels … völkermörderischen Charakter, da sie mit der erforderlichen spezifischen Absicht begangen werden … die Palästinenser in Gaza als Teil der palästinensischen nationalen, rassischen und ethnischen Gruppe zu vernichten«. Gleichzeitig verletze »das Verhalten Israels – durch seine Staatsorgane, staatlichen Vertreter und andere Personen und Körperschaften, die auf seine Anweisungen oder unter seiner Leitung, Kontrolle oder Einflussnahme handeln – seine Verpflichtungen gemäß der Völkermordkonvention gegenüber den Palästinensern in Gaza …«.

Der Kläger führt weiter aus, dass »Israel insbesondere seit dem 7. Oktober 2023 versäumt hat, Völkermord zu verhindern und die direkte und öffentliche Aufstachelung zum Völkermord nicht zu verfolgen« und »völkermörderische Akte an der palästinensischen Bevölkerung in Gaza begangen hat, begeht und möglicherweise weiterhin begehen wird«.

Südafrika versucht, die Zuständigkeit des Gerichtshofs auf Artikel 36, Absatz 1, der Satzung des Gerichtshofs und auf Artikel IX der Völkermordkonvention zu stützen, der sowohl Südafrika als auch Israel beigetreten sind. (…) Der Antragsteller ersucht das Gericht, einstweilige Maßnahmen anzuordnen, um »sicherzustellen, keine weiteren, schwerwiegenden und nicht wiedergutzumachenden Schäden für die Rechte des palästinensischen Volkes unter der Völkermordkonvention entstehen« und »um sicherzustellen, dass Israel seinen Verpflichtungen aus der Völkermordkonvention nachkommt, keinen Völkermord zu begehen, Völkermord zu unterlassen und Völkermord zu verhindern und zu bestrafen« (…) (Übersetzung: jW)

In ihrem am Montag versandten Newsletter rief die Friedensvereinigung DFG-VK zum Erhalt der Zivilklauseln an Hochschulen auf:

Rüstungsunternehmen und das Militär drängen an unsere Hochschulen. In den letzten Monaten wurden die an 70 Bildungseinrichtungen bestehenden Zivilklauseln, Selbstverpflichtungen von Hochschulen nur für friedliche und zivile Zwecke zu forschen, verbal attackiert und in Frage gestellt. (…) Zivilklauseln wurden durch demokratische Prozesse in den Hochschulen geschaffen, von selbstverwalteten Gremien und durch den Einsatz von Studierenden, Forschenden und Lehrenden beschlossen. Besonders die Verstrickungen der Wissenschaften für Krieg insbesondere in Deutschland haben eine dunkle Geschichte: In den beiden Weltkriegen waren es deutsche Wissenschaftler*innen, die maßgeblich an der barbarischen Qualität der Gewaltmittel für den deutschen Kolonialismus, totalen Krieg und Holocaust mitgewirkt haben. Daher fordern wir, die Zivilklauseln zu schützen und für ihren Verbleib einzutreten.