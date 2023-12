Nüchtern nichts mitbekommen

jW

Generalmajor Christian Freuding, der Fronterfahrung in den völkerrechtswidrigen Kriegen in Jugoslawien und in Afghanistan gesammelt hat, leitet seit dem 28. April 2022 das »Lagezentrum Ukraine« im Bundesministerium der Verteidigung (BMVg) und seit Mai 2023 dessen Planungs- und Führungsstab. Am Freitag veröffentlichte die Süddeutsche Zeitung (SZ) ein Interview mit ihm, das sie unter die Überschrift stellte: »Wurden die militärischen Fähigkeiten Russlands unterschätzt?«

Freuding betont eingangs unter Bezug auf den damaligen US-Generalstabschef Mark Milley, der Ende 2022 vor einem Stellungskrieg in der Ukraine gewarnt hatte: »Wir Militärs haben grundsätzlich einen nüchternen Blick.« Die Erwartung, dass die Kiewer »schnell möglichst große militärische Erfolge erzielen, war in der Rückschau sicherlich überhöht«. Dem lässt er den lustigen Satz folgen: »Daher glaube ich, wir sind gut beraten, weiterhin sachlich auf diesen Krieg zu schauen, auf die russischen Fähigkeiten wie auf die ukrainischen.«

Das »weiterhin sachlich« nimmt sich vor »Zeitenwende«-Anbetung aller Konzern- und Staatsmedien und angesichts der Popularität des Faschistengrußes »Slawa Ukraini!« bei Kanzler sowie seinen Feldherrinnen und Feldherrn gut aus. Der Befehl lautet, es dem Russen diesmal so richtig zu zeigen. Woran lag es also, dass die NATO-geführte Armee Kiews steckenblieb? Laut Freuding an allerhand Mängeln – laut SZ ist die Hälfte der 18 gelieferten »Leopard«-Panzer außer Gefecht – sowie: »Außerdem griff die Ukraine ausgesprochen gut ausgebaute Stellungen der Russen an, die in einem Maße vermint und mit Sperren versehen sind, wie wir das in diesem Umfang wohl noch nicht gesehen haben.« 1914 oder 1941 konnte auch keiner ahnen, dass die Moskowiter Waffen haben und auf die von »uns« gelieferten schießen. Hinzu kommt heute laut Freuding, dass der Russe »in großer Quantität Fähigkeiten zum elektronischen Kampf« hat. Die können Physik?

Freuding begradigt angesichts dessen, was er nicht gesehen hat, die Front: »Aus meinem militärischen Blickwinkel betrachtet, haben die ukrainischen Streitkräfte Erfolg. 80 Prozent der Ukraine sind immer noch frei, und das nach zwei Jahren gegen eine angebliche militärische Großmacht.« Die allerdings laut Generalinspekteur a. D. Harald Kujat im Februar 2022 mit 190.000 Soldaten gegen die Armee Kiews mit 450.000 Soldaten antrat. Wer solche Zahlen veröffentlicht, gilt als besoffener Putin-Propagandist.

Der nüchterne Freuding antwortet auf die Frage nach Unterschätzung der Russen, als habe er auch einen sitzen: »Vielleicht nicht unterschätzt, aber wir haben die Durchhaltefähigkeit der Russen am Anfang nicht so gesehen, wie wir sie heute beurteilen. Wir haben auch nicht gesehen, dass ihnen gelingen wird, was wir jetzt klar beobachten: Dass sie ihren militärisch-industriellen Komplex hochfahren, ausbauen, Produktionskapazitäten, trotz des drakonischen Sanktionsregimes, steigern. Wir haben vielleicht nicht gesehen, oder wollten nicht sehen, dass sie in der Lage sind, von Verbündeten weiterhin versorgt zu werden. Sei es Nordkorea, sei es China, auch Staaten aus dem globalen Süden. Und wenn diese Staaten nur Kühlschrankbeleuchtungen liefern, die dann zu militärischen Zwecken verwendet werden können.«

Aha. Nichts unterschätzt, nur nichts gesehen. Wirkt wie Erinnerungstäuschung, vornehm Déjà-vu: Gab’s schon mal. Aber die Bundeswehr ist ja nicht Kaiserarmee oder Wehrmacht, und die BRD lediglich erneuerter deutscher Imperialismus. Dessen politischem und militärischem Personal vergeht das Sehen allerdings regelmäßig. Es kann nicht anders. Weil: Ohne historischen Materialismus (einschließlich Clausewitz) kein Realismus.