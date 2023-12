E-Krankmeldungen: 82 Millionen in 2023

Berlin. Das Verfahren mit verpflichtenden elektronischen Krankmeldungen für den Job hat sich 2023 aus Sicht der gesetzlichen Krankenkassen (GKV) etabliert. Im ersten Jahr des Regelbetriebs riefen Unternehmen etwa 82 Millionen E-Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen für ihre Beschäftigten ab, wie der GKV-Spitzenverband am Freitag in Berlin mitteilte. Im Zeitraum Januar–November wurden monatlich im Schnitt 6,8 Millionen E-Krankmeldungen abgerufen – am höchsten lag die Zahl im November mit 9,1 Millionen. (dpa/jW)