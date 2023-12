Polizei verbietet Demo gegen Demoverbote

Hamburg/Berlin. Die Polizei Hamburg hat die für diesen Sonnabend angemeldete palästinasolidarische Demonstration unter dem Motto »Gegen Sprech- und Demonstrationsverbote zu Palästina und Gaza« verboten. Es habe mit Straftaten gerechnet werden müssen, erklärte ein Sprecher am Freitag. Derweil prüfte die Berliner Polizei bis jW-Redaktionsschluss am Freitag Verbote entsprechender Versammlungen im Bezirk Neukölln, wie der RBB berichtete. Man könne die Demonstrationen dort und am Silvesterabend nicht zulassen, sagte ein hochrangiger Polizeivertreter dem Sender zufolge.(dpa/jW)