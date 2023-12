Aktienindex mit 20 Prozent Jahresplus

Frankfurt am Main. Der Deutsche Aktienindex (Dax) hat das Börsenjahr 2023 mit einem Plus von 20,3 Prozent für das Gesamtjahr beendet. Mit 16.752 Punkten verharrte der Leitindex nahe an seinem Rekordhoch von leicht über 17.000 Punkten Mitte Dezember. Der große Gewinner des ausgehenden Jahres war die Aktie von Rheinmetall, die im Jahresverlauf rund 54 Prozent zulegen konnte (nach Kursverdoppelung im Vorjahr). Wen wundert’s nach dem zerzausten, aber eindeutig auf Kriegskurs stehenden Ampelhaushalt? Da geht noch was im neuen Jahr! Runter ging es dagegen mit dem Kurs von Onlineschuhhändler Zalando, der ein Minus von rund 35 Prozent verzeichnete. Auch hier: keine Überraschung. Denn deutlich weniger Menschen hatten hierzulande Geld für neue Schuhe über. So zeigt der Aktienkurs deutlich, wohin die Reise geht: Die Kriegsschweine ballern aus allen Rohren, der Rest guckt in die Röhre. Guten Rutsch! (dpa/jW)