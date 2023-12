imago stock&people Ziemlich dicht: Die Bornholmer Brücke in Berlin zwischen Wedding und Prenzlauer Berg 1986

Kleinstadtperlen des Nordens

Putbus: 1810 von Fürst Wilhelm Malte I. als klassizistische Planstadt gegründet, ist die putzige Stadt mit seinen gut 4.500 Bewohnerinnen und Bewohnern nicht nur seines Seebads wegen einer der Orte, den man gesehen haben muss, wenn man einmal Rügen bereist. BRD 2020.

NDR, 15.00 Uhr

Wildes Australien, wie alles zusammenhängt

Durch den Monsun: Fegen die vom Regen fetten Gewitterwolken, vom Ozean herkommend, über Australiens Nordküste, dann hat das Auswirkungen auf den ganzen Kontinent. Erst werden ausgetrocknete Feuchtgebiete im Arnhemland bewässert, lebenswichtig für die dort lebenden Blatthühnchen und Leistenkrokodile. Australien 2023.

Arte, 17.50 Uhr

Re: Freunde und Genießer in den baskischen Kochclubs

Rund 1.500 Kochklubs, »Sociedades Gastronómicas«, gibt es im Baskenland, und auch wenn das gemeinsame Zubereiten am Herd Egalität vermittelt, sind noch längst nicht in allen Klubs Frauen mehr als nur Zaungäste. In den konservativen Vereinen bekommt man fast ausschließlich das Mitkochrecht erteilt, indem der Vater seines an den Sohn vererbt. BRD 2023.

Arte, 19.40 Uhr

Der Junge muss an die frische Luft

Ruhrgebiet in den 1970er Jahren. Der kleine Hans-Peter wächst in einer Arbeiterfamilie auf. Sein Papa Heinz ist ständig auf Montage, seine Mutter Margret kümmert sich um ihn und den älteren Bruder Matthes. Oscar-Preisträgerin Caroline Link widmete sich der Verfilmung von Hape Kerkelings Autobiographie. BRD 2018.

Das Erste, 20.15 Uhr

Berlin wie es einmal war

Wedding in drei Jahrzehnten

»Haltet die roten Reihen geschlossen«: 1982 macht das AEG-Werk im Westberliner Arbeiterviertel Wedding dicht. Die Frage, die sich die Tausenden stellen, die vor der Entlassung stehen, ist die ewige: Was tun? Über den Wedding der 60er, 70er und 80er des vergangenen Jahrhunderts.

RBB, 20.15 Uhr

Glass

Gleichsam die Fortsetzung von »Unbreakable« (2000) mit dem unkaputtbaren David Dunn (Bruce Willis) und der Erzählung über das an dissoziativer Identitätsstörung leidende Muskelmonster Kevin Wendell (James McAvoy) mit dem Titel »Split« (2016). Die allesamt angeknacksten Superhelden landen in der Geschlossenen, zusammen mit dem sedierten Superhirn aus Glasknochen Elijah Price (Samuel L. Jackson). USA 2019.

Pro sieben, 22.20 Uhr