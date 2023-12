Nachschlag: Echt 90er

SWR/Mathias Bothor Die Band Echt kurz vor der Trennung 2002

In den späten 90er Jahren kam man nicht an ihnen vorbei. Die Schülerband Echt war mit ihren Hits »Du trägst keine Liebe in Dir« und »Weinst du« sowie dem Rio-Reiser-Cover »Junimond« omnipräsent. Und als nicht gecastete deutsche Boygroup für viele eine Alternative zu den Backstreet Boys oder NSYNC. Entsprechend groß war der Fanrummel. Eine intime Innenansicht der rasanten und kurzen Karriere der Band, die sich 2002 auflöste, gibt nun eine dreiteilige Doku, zusammengestellt vom ehemaligen Echt-Sänger Kim Frank. Die Aufnahmen sind faszinierend, da sich die Band von Anfang an privat gefilmt hat. So erfährt der Zuschauer nicht nur von Diskussionen um Liveauftritte im Fernsehen und Streitigkeiten mit dem Manager, sondern wird Zuge einer kollektiven Coming-of-age-Geschichte – mit allem, was dazugehört. Zugleich funktioniert die Doku als ein Porträt der späten 90er Jahre und zeigt, wieviel sich seitdem verändert hat.(row)

