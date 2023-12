IMAGO/Hartmut Bösener Grim 104 beim Splashfestival 2022 in Ferropolis – Stadt aus Eisen

Viele Songs des neuen Albums »Ende der Nacht« beschreiben, wie Sie die Phase zwischen »sechs und sechs«, wie es an einer Stelle heißt, als Jugendlicher wahrgenommen haben. Erinnern Sie sich noch an das erste Mal, als Sie die Magie dieses Zeitraums, wo ja alles schon vorbei zu sein scheint, gespürt haben?

Das sind Erinnerungen an lange Autofahrten mit den Eltern, zum Beispiel in den Urlaub nach Kroatien. Daran, wie sie uns um drei Uhr nachts ins Auto gesteckt haben, müde, konzentriert und schweigend mit uns hinten drinnen durch die Nacht fuhren und sich die Laternen auf dem Weg geändert haben. An die Mautstationen, die grimmigen Gesichter, die Zöllner mit Pistolen und Gewehren – das habe ich noch als sehr deutliches Bild im Kopf.

Dann gab es natürlich noch das geheime Leben der Eltern, wenn die Kinder im Bett waren. Man hielt den Tag für beendet, es war ja schließlich Nacht, da wurde geschlafen. Und wenn man dann doch noch mal wach wurde, merkte man, dass es da noch was gibt. Dass da noch ein, zwei, drei Bier getrunken und die guten Süßigkeiten rausgeholt wurden.

Irgendwann haben Sie begonnen, sich mit Freunden heranzutasten.

Man hat angefangen, diesen Freiraum zu nutzen, die Dinge zu machen, die im Verborgenen bleiben sollten, sich angefangen auszuprobieren, in Mutproben, am Exzess. Das sind alles Sachen, die ich mit dem Schönen an der Nacht, mit dem Rausch, dem Wildsein, dem Scheißebauen verbinde. Zu der Zeit, als ich noch mit meinen Eltern auf dem Dorf gewohnt habe, ist das dann aber auch schon fast ins Depressive gekippt.

Es gibt ein Bild, bei dem ich bis heute schlechte Laune habe, wenn ich bei meinen Eltern bin. Um halb eins wird dort die Dorfbeleuchtung ausgeknipst. Das ist wie ein Fingerzeig: Jetzt ist es vorbei, die Nacht ist gelaufen – und damit auch alles, was man bis dahin machen konnte.

Was macht diese viel beschworene Magie der Nacht aus?

Es ist die Dunkelheit. Das Spotlight ist ein anderes, das vorhandene Licht verbirgt viel. Ich hatte ja eine klassische HipHop-Jugend mit Graffitisprühen und Kiffen – das waren ja Dinge, die damals als Jugendlicher auf dem Land nur so möglich waren.

Aber ich habe auch den Sonnenaufgang geliebt und die Blaue Stunde davor, wenn man die Nacht durchgehalten hat, am Ball geblieben ist, egal, wie man das geschafft hat, und dann in das Blaue hinein, in den Tag hinein gegangen ist. Die Nacht zeichnet auch eine ganz eigene Schönheit aus.

Die Nacht verbirgt viel. Was aber legt sie frei, was wird durch sie sichtbar?

Das Abseitige, das Verbotene in einem ganz großen Spektrum von moralisch abseitigem Verhalten bis hin zu Mord und Totschlag. Ich weiß noch genau, wie es war, die ersten Male in eine Kneipe oder eine Disko zu gehen. Das waren für mich immer Orte, an denen noch Licht brannte und man nur vorbeigefahren ist, auf dem Weg nach Hause, als man noch ein Kind war.

Und auf einmal erschließt sich die rauschhafte, wilde, teilweise verbotene, abseitige, weirde Welt, wenn man die Dorfkneipe betritt und die ganzen Leute sieht, die man sonst mehr oder weniger als gediegene Familienmenschen kennt. Den Deutschlehrer zum Beispiel, wie er mit dem Kopf auf dem Tresen hängt. Der ganze Scheiß, der zum Menschsein gehört, legt sich an solchen Stellen offen.

Die Nacht eint die Menschen, die draußen unterwegs sind. Man hat einen gemeinsamen Nenner. Wenn man morgens laufen geht, mit dem Hund raus muss, auf dem Weg zur Arbeit ist oder vom Feiern kommt. Man versteht sich ohne Worte, sitzt in einem Boot. Die Menschen in den Häusern pennen, wissen nichts von einem. Aber man selbst weiß von ihnen und von sich.

Absolut. Man ist auf jeden Fall in so einem Secret-Handshake-Club drinnen; wenn man völlig schlafverkatert um fünf Uhr auf einen anderen Vater beim Billigbäcker trifft und sich zunickt. Oder, wie in meiner Anfangszeit in Berlin, in der ich eine Menge solcher Schrottjobs machen musste, wo um 6.30 Uhr Dienstbeginn war, sich mit den paar Leuten in der Straßenbahn auf dem Weg zur Arbeit befindet – das hat schon etwas sehr Einendes.

Welche Gefahren birgt die Nacht?

Realtalk: Mord und Totschlag. Ich komme aus Friesland, dort gab es Mitte der 90er den Fall Kim Kerkow, eine Kindesentführung inklusive Mord. Rolf Diesterweg, das war der Täter, der das Mädchen in Varel an einer Fußgängerüberführung weggeschnappt hatte, an der ich dann später zu Berufsschulzeiten manchmal mit dem Rad vorbeigefahren bin. Diese Namen haben sich bei mir eingebrannt.

In Berlin später war es dann die Angst vor Schlägereien, vor Stress, vor dem Abgezogenwerden, wenn man sich schon die ganze Zeit über in der Bahn geblickfickt hatte und die drei gegenüber auch dann ausgestiegen sind, wenn man selbst raus musste. Nachts, das war für mich immer klar, passiert was, nachts muss man aufpassen.

Und was bedroht die Nacht? Oder eher: ihre Magie?

Es braucht natürlich diese Nachtasyle, Orte also, an denen man die Nacht verbringen kann. Wenn man die abzieht, dann bleibt von der Nacht nicht mehr als ein Zeitraum, in dem man, überspitzt gesagt, jemanden mit dem Messer abstechen oder noch mal eine Runde mit dem Hund drehen kann.

Um noch mal dieses Dorfding aufzugreifen: Ich freue mich immer, wenn es noch eine Dorfkneipe gibt oder lass es nur eine Tankstelle sein, die um 23 Uhr noch aufhat. Diese Inseln im Dunkeln, wo man dem Abend mit den nötigen Hilfsmitteln Auftrieb geben und noch mal ein Ziel hat, wo man hingehen kann. Wenn es die nicht mehr gibt, dann kann man nur noch spazieren gehen oder am Stromkasten einen kiffen, und dann ist over. Das gilt sowohl für die urbane als auch suburbane Umgebung. Das große Problem ist, dass die Orte verschwinden, die die Nacht erst magisch machen. Die Bedrohung der Orte ist also eine Bedrohung für die Magie der Nacht an sich.