Daniel Schäfer/imago Dem Neuen ein Dorn im Auge? Niedergelegter Kranz im Eingangsbereich der Gedenkstätte Pirna-Sonnenstein (17.8.2020)

Die AfD konnte mit Tim Lochner erstmals einen Oberbürgermeister stellen, so geschehen in der sächsischen Stadt Pirna »mit katastrophalem Ergebnis für die Demokratie« aus Ihrer Sicht. Welche Probleme kommen auf die VVN-BdA sowie die Bewohnerinnen und Bewohner zu?

Wir sehen die antifaschistische Gedenk- und Erinnerungsarbeit in Gefahr. Wie kann ein Oberbürgermeister einer faschistischen Partei glaubhaft Schirmherr für Aktionen am 27. Januar, dem Tag der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz 1945, oder am 9. November, Beginn der Novemberpogrome 1938, sein? Diese Frage treibt mehrere für die Geschichtsaufarbeitung, Aufklärung und Erinnerungskultur in Pirna tätige Vereine um, so etwa den des Alternativen Kultur- und Bildungszentrums, der sich aktiv mit Rassismus und Antisemitismus auseinandersetzt. Oder die Gedenkstätte Pirna-Sonnenstein, wo die Nazis eine Gaskammer betrieben und Menschen umbrachten, deren Leben als lebensunwert bezeichnet wurde. Auch der CSD Pirna e. V., der alljährlich den Christopher Street Day organisiert, wird Abstriche bei seiner Arbeit machen müssen.

Wie wird der Umgang mit dem AfD-Oberbürgermeister sein?

Für uns schließt es sich aufgrund unserer Geschichte, Haltung und politischen Inhalte aus, einen OB aus einem faschistischen Umfeld einzuladen. Sind wir Teil einer Veranstaltung oder als Gäste eingeladen, müssen wir uns dazu verständigen und positionieren. Vieles wird schwieriger: Etwa wenn es um die Unterbringung von Asylsuchenden geht oder aber um die Finanzierung von Vereinen. Wo die AfD Zugewinne verzeichnen konnte, gibt es mehr rechtsextreme Angriffe. Für den Tourismus bedeutet es ein schlechtes Image. Menschen mit nicht typisch deutschem Aussehen, die einen Besuch in Pirna planen, fragen an, ob sie bei uns überhaupt noch sicher sind. Schon in der Vergangenheit hatten wir das Thema wegen der neonazistischen »Kameradschaften« in der Sächsischen Schweiz. Wenn Lochner jetzt extremistisch rechts geprägte Parolen voranbringt, wird es erst recht bitter.

Der neue Amtsinhaber hat angekündigt, die Loyalität der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Stadtverwaltung prüfen zu wollen. Was bezweckt er damit?

Hier geht es darum, zu überprüfen, ob die Gesinnung der Verwaltungsbeschäftigten mit der AfD harmoniert. Das ist hochproblematisch. Wir werden uns an die Seite der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stellen, uns mit dem DGB abstimmen, wie wir damit umgehen. Und da sind auch noch die Personalräte. Der neue Oberbürgermeister will mit solch einer Machtdemonstration noch vor Amtsantritt zeigen, dass er mit harter Hand regieren will.

Gibt er den Wolf im Schafspelz, oder verdeutlichte er, wie weit rechts er steht?

Bemerkenswert an seinem Wahlerfolg in Pirna ist ja, dass dieser nur wenige Tage nach der Einstufung des AfD-Landesverbandes als »erwiesen rechtsextremistisch« eingefahren wurde. Der 53jährige Tischlermeister und Unternehmer war bis Herbst 2016 in der CDU, trat zunächst als fraktionsloser Einzelkandidat zur Oberbürgermeisterwahl in Pirna an. Er organisierte und beteiligte sich an mehreren rechten Demonstrationen und Kundgebungen gegen die Coronamaßnahmen.

Wie ist dem Rechtsruck entgegenzuwirken?

Das Erstarken der AfD beschäftigt mich, solange es sie gibt. Wir müssen deren Gerüchten und problematischen Haltungen entschieden entgegentreten, um sie zu entkräften; antifaschistisches und linkes Engagement in der Stadtgesellschaft hochhalten. Selbst wenn rechte Gruppen drohen oder gar das eigene Auto anzünden, so wie ich es erlebt habe, müssen wir weiter gemeinsam auf die Straße gehen und Veranstaltungen organisieren. 2024 werden in Sachsen, Thüringen und Brandenburg neue Landtage gewählt, in ostdeutschen Bundesländern gibt es Kommunalwahlen. Wir dürfen vor den Faschisten nicht zurückweichen.