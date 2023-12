Olaf Schuelke/IMAGO Material für große Geschäfte: Die Mundschutzmaske (Berlin, 23.11.2022)

Nach der Verurteilung von Andrea Tandler, Tochter des ehemals einflussreichen CSU-Politikers Gerold Tandler, und ihres Geschäftspartner N. in der vergangenen Woche legten die beiden Revision ein, wie das Münchner Landgericht am Freitag mitteilte. Tandler und N. waren aufgrund von millionenschwerer Steuerhinterziehung zu vier Jahren und fünf Monaten beziehungsweise drei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt worden. Nun muss sich der Bundesgerichtshof in Karlsruhe mit dem Urteil befassen.

Eigentlich lag der Urteilsverkündung ein Deal zwischen Gericht und allen Prozessbeteiligten zugrunde. Das Strafmaß fiel am Ende deutlich geringer aus als erwartet. Dass die beiden Verurteilten Revision einlegen, kommt deshalb einigermaßen unerwartet.

In ihren Geständnissen hatten beide eingeräumt, dass ein für die Vermittlung des »Maskendeals« gegründetes Unternehmen erst Wochen nach Beginn der Geschäftstätigkeit angemeldet wurde. Auch dass die Einnahmen nicht in München, sondern in Grünwald versteuert wurden, gestanden die Angeklagten. Die Gewerbesteuer in Grünwald ist nur halb so hoch wie in München. Bereits bei der Verhandlung wertete die Staatsanwaltschaft das Geständnis als taktisch motiviert. Tandler hatte erklärt, sie würde die »Fehler« heute nicht noch einmal machen.

Bei den sogenannten Maskendeals hatte Tandler in den ersten Monaten der Coronapandemie 2020 für einen Schweizer Hersteller Geschäfte mit bayerischen Behörden »vermittelt« und dafür fast 50 Millionen Euro kassiert. Das ist an sich nicht strafbar. Verurteilt und angeklagt wurden beide für die Gewerbesteuerhinterziehung von etwa 7,8 Millionen Euro.

Die beiden waren nicht die einzigen, die sich durch die Vermittlung zwischen Maskenlieferanten und bayerischen Behörden bereicherten. Zu Pandemiebeginn sorgten auch die Geschäfte der CSU-Politiker Georg Nüßlein und Alfred Sauter für Aufsehen.