Putzen ohne Inflationsausgleich

Frankfurt am Main. Der Bundesinnungsverband weigert sich nach wie vor, den Gebäudereinigern eine Inflationsausgleichsprämie zu zahlen. Seit mehr als sechs Monaten versucht die IG Bauen, Agrar, Umwelt (IG BAU) in entsprechende Verhandlungen mit den Unternehmen einzusteigen. Doch diese wollten nicht einmal darüber reden. Im März werde es deshalb zu bundesweiten Aktionen kommen, wie die IG BAU am 22. Dezember angekündigt hat. In den Unternehmen, Arztpraxen, Schulen, Krankenhäusern etc., in denen die Gebäudereiniger für Sauberkeit sorgen, werde längst ein Ausgleichsbetrag für die steigenden Mieten, Lebensmittel- und Energiekosten bezahlt. Rund 9.000 Solikärtchen wurden von der IG BAU nach eigenen Angaben an diese Kunden verteilt, rund 70 Prozent unterstützten die Forderung der Gebäudereiniger. (jW)