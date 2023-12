Annabelle von Sperber »Oma fühlt sich gefangen und ist oft traurig.« Dystopie Endlospandemie

Als Herbert Marcuse vom »Ende der Utopie« sprach, meinte er, dass im Spätkapitalismus trotz aller Verdinglichung und Ausbeutung eine gute Gesellschaft für alle im Bereich des Möglichen und nicht mehr des Phantastischen läge. Als Ernst Bloch dem »Prinzip Hoffnung« in der Geschichte nachstöberte, wollte er noch in der kolonialen Welteroberung Momente der kommunistischen Potentialität, Wissenschaftlichkeit und Kollektivität finden. Als die Generation X in ihren Kinder- und Jugendbüchern über die Welt und die Städte von morgen blätterte, las sie dort von solarbetriebenen Asteroidstädten und 14 Meter hohen »lunaren Hochsprüngen«, weil die Olympischen Spiele im Jahr 2020 im All stattfinden sollten. Auch der 2020 verstorbene anarchistische Anthropologe David Graeber träumte als Science-Fiction-begeistertes Kind von fliegenden Autos, musste aber in seinem Buch »Bürokratie« von 2016 feststellen, dass die Entwicklung jener Technologien, die die Schaffung alternativer Zukunftswelten ermöglichen würden, systematisch unterbunden und solche, die für Kriege, zur Steigerung der Arbeitsdisziplin und zur sozialen Kontrolle nutzbar sind, gefördert wurden.

Im Jahr 2021 hat der Klett-Kinderbuchverlag ein Buch veröffentlicht, das sowohl Dystopien wie Utopien präsentiert. Andrea Paluch, die Ehefrau von Robert Habeck, ist für die Texte des Wimmelbuchs »Die besten Weltuntergänge« verantwortlich, die eindrucksvollen Zeichnungen stammen von Annabelle von Sperber. Einige der großformatigen Bilder haben eine ähnliche Qualität wie die utopischen Zeichnungen, die Kenneth Gatland und David Jefferis 1979 in ihrem Jugendbuch »The World of the Future« zeigten. Dank des Bertelsmann-Verlags wurde die damalige bundesrepublikanische Jugend ab 1980 damit vertraut gemacht. Sieben der zwölf Zukunftsbilder von Sperbers illustrieren Gesellschaftsentwürfe, die ein gutes Leben für alle versprechen. Die Menschheit ist versöhnt mit der Natur, bewegt sich ohne Automobile, trägt intelligente Weltraumbekleidung, die die Gesundheitsdaten der Menschen misst, um eine Krankheit sofort zu erkennen und zu behandeln. In einem der utopischen Zukunftsentwürfe sind alle Tiere frei, sie zu essen ist nicht mehr normal: »Wer unbedingt Fleisch essen will, muss sein Tier schlachten. Man kann auch Fleisch bei Jägern kaufen, die diejenigen Tiere abschießen, die sich zu stark vermehren. Die Menschen ernähren sich gesund und müssen selten zum Arzt oder ins Krankenhaus (…) Alles ist gerecht verteilt. Auf der ganzen Welt gibt es genug Wasser und Nahrung für Mensch und Tier.«

Die Verfasserinnen schrecken aber auch nicht davor zurück, am Ende ihres Buches eine Erde ohne Menschen zu zeigen. Grüne Untergangssehnsucht, in der Katzen und Affen die alten Ruinen bewohnen? Oder schockierende Warnung, um das Ruder herumzureißen? In einem der dystopischen Zukunftsbilder ist das Ozonschutzschild zerstört, ein Sonnenstrahl kann töten, in einem anderen wird die Luft dünn. In der Mitte des Buches wird ein Zeitalter der Dürre beschworen: »Etwa die Hälfte der Menschheit ist verdurstet, ebenso wie ein Großteil der Tiere. Afrika ist unbewohnt. Flüchtlinge werden an den Grenzen gewaltsam am Einreisen gehindert.« Ist das etwas für Kinder ab acht?

Die rechte Szene, angeführt von Jürgen Elsässers Compact, macht gegen das Buch mobil. Das Magazin titelte: »Habecks Frau trimmt Kinder auf Weltuntergang«. Ihr Buch gebe »Aufschluss über die gefährliche Ideologie der Grünen, die gerade dabei ist, Deutschland zu zerstören«. Dies ist der neueste Coup beim beliebten Grünen-Bashing der Rechten. Das Kinderbuch provoziert das »Neglect thinking« einer breiten, nicht nur rechten Szene, die verheerende Entwicklungen der Welt schlicht nicht wahrhaben will. Klimawandel? Gibt es nicht. Die Coronapandemie? Eine Erfindung der WHO.

Paluch und von Sperber entwerfen in ihrem Kinderbuch schreckliche Welten, bedienen sich aber nicht der »schwarzen Pädagogik«. Es mag Uneindeutigkeiten geben: In ihrem Zukunftsbild zur »Viruspandemie« wird deutlich, dass Maßnahmen wie abgesperrte Spielplätze und von der Polizei verhängte Geldstrafen vielleicht notwendig, aber keinesfalls wünschenswert sind. »Franziska muss viel im Krankenhaus arbeiten.« Beim Vorlesen ist es hier leider den Eltern überlassen zu ergänzen: für viel zuwenig Lohn bei steigender Arbeitshetze, für ein bisschen Applaus. »Oma Christa«, steht auf dieser Seite, gehört zur Risikogruppe und »hat deswegen Ausgangssperre«. »Sie fühlt sich gefangen und ist oft traurig.« Vielleicht ergibt sich beim Vorlesen eine Diskussion mit den Kindern, ob es dann nicht besser wäre, wenn Oma Christa der Ausgangssperre einfach nicht mehr nachkommen würde und mit den Enkeln die Banderolen auf den Spielplätzen herunterreißt. Immerhin, der Text endet damit, dass Einsperren und Kontaktverbote zwischen Menschen keine Lösung sein kann: »Die Wissenschaftler haben herausgefunden, dass das Virus von wilden Tieren auf die Menschen übergesprungen ist. Um eine weitere Pandemie zu verhindern, muss man also die natürlichen Lebensräume schützen, damit Tiere und Menschen Abstand halten können.«

Eine deutliche kapitalismus- und wachstumskritische Sichtweise präsentiert das Buch nicht. Statt dessen wird auf einer Doppelseite ein kunterbuntes Kinderparadies ausgemalt mit »Glitzer- und Slime-Spender«. In dieser rosaroten Puppywelt gibt es dann auch »keine Armut, kein Geld und keine Grenzen«. Die Utopie einer klassenlosen und herrschaftsfreien Gesellschaft ist also ins Lächerlich-Kindliche gerückt. Aber auf den Seiten 21 und 22, direkt nach dem schrecklichen Pandemiebild, erscheint eine Welt ohne Grenzen mit auf Lossystem beruhenden weltweiten Bürgerräten, kollektiver Boden-, Wasser- und Luftnutzung. Und der Text beginnt, als wäre es der Anfang eines Ton-Steine-Scherben-Songs: »Es gibt keine Grenzen und Länder mehr.« – Insofern könnte man das Kinderbuch von Paluch und von Sperber auch als Einspruch gegen die Politik der aktuellen Grünen mit ihrem Ja zu Militärhaushalten und Abschottung gegen Migranten lesen.