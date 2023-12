Linke-Politiker zu Brandanschlag in Wächtersbach: Geistige Brandstifter sitzen auf der Regierungsbank

Andreas Arnold/dpa

Zum Brandanschlag auf ein Wohnhaus in Wächtersbach nahe Frankfurt an Weihnachten erklärt Jakob Migenda, Landesvorsitzender der Partei Die Linke Hessen:

Der rassistische Brandanschlag auf ein Wohnhaus in Wächtersbach ist der aktuelle, traurige Höhepunkt einer bewusst aufgeladenen, gesellschaftlichen Stimmung gegenüber Eingewanderten. Nur aufgrund eines glücklichen Zufalls ist niemand zu Schaden gekommen.

Die zukünftige hessische Landesregierung unterscheidet zwischen »Zuwanderung in den Arbeitsmarkt« und Menschen mit »Asyl- und Schutzansprüchen«. Für letztere steht im Vordergrund, dass sie nach Möglichkeit abgeschoben werden können, und ihnen wird gleichzeitig unterstellt, dass diese nicht »arbeitswillig« seien. Die aktuelle Debatte um Asyl und Migration ist von menschenverachtender Abwehr gezeichnet, ein roter Faden, der sich geradlinig vom Bundeskanzleramt bis hin zum hessischen Innenministerium zieht. (…)

Doppelmoral von Hetze gegenüber Migrant*innen auf der einen Seite und gleichzeitigen bürokratischen Bollwerken auf der anderen Seite stößt uns ab und ist Benzin ins Feuer einer gesellschaftlichen Debatte, die nur dazu beiträgt, die Gesellschaft weiter zu spalten und Menschenleben zu gefährden.

Aus Protest gegen die abgesagte Ausstellung der südafrikanischen Künstlerin Candice Breitz im Saarland (jW berichtete) wurde unter dem Motto »Kunst ist kein debattenfreies Idyll« eine Unterschriftensammlung gestartet. Im Aufruf dazu heißt es:

Für das Jahr 2024 wurde eine Ausstellung der international renommierten Medienkünstlerin Candice Breitz in der Modernen Galerie Saarbrücken angekündigt. Sie wollte unter anderem ein Werk über Sexarbeit in Südafrika zeigen.

Breitz tritt als Südafrikanerin mit jüdischem Hintergrund für eine gerechte Lösung des seit Jahrzehnten schwelenden Konflikts zwischen Israel und dem noch zu gründenden Staat Palästina ein. Deshalb wird ihrer Arbeit die Fama des Israel-Hasses angedichtet. Dabei sind ihre Äußerungen von Hetze der einen oder andern Seite völlig frei. Insbesondere hat Candice Breitz niemals das entsetzliche Massaker der Hamas gerechtfertigt oder auch nur relativiert. Ihre Ausstellung wurde kurzerhand abgesagt, in diesem Zusammenhang wurde auf »kontroverse Äußerungen« der Künstlerin hingewiesen. Mit keinem ihrer Tweets und Postings hat sie zu Hass und Gewalt aufgerufen; sie sieht ihre künstlerische Tätigkeit vielmehr als Ausgleich zwischen verfestigten Narrativen. Von Kunst wird in schöner Regelmäßigkeit gesellschaftliche Relevanz verlangt. Für dieses engagierte Kunstverständnis steht das Werk von Breitz in paradigmatischer Weise.

Die Ausladung der Künstlerin, bei der die Ministerin Christine Streichert-­Clivot (SPD) als Vorsitzende des Kuratoriums Saarländischer Kulturbesitz eine entscheidende Rolle hat, ist eine Beleidigung dieser herausragenden künstlerischen Persönlichkeit und lässt das Saarland provinziell wie Bochum (Peter-Weiss-Preis) dastehen.

Wir protestieren aufs schärfste gegen diese obrigkeitsstaatliche Maßnahme!

Wir, das sind einerseits saarländische Künstler (immer: m/w/d), Kulturaktivisten, Intellektuelle sowie auch Kollegen aus Grand-Est, aus Rheinland-Pfalz und Luxemburg, erheben unsere Stimme für Candice Breitz und pochen auf die Geltung der grundgesetzlich verbrieften Kunstfreiheit! Diese autoritative Debattenvermeidung darf keinesfalls Schule machen! Das ist deshalb – andererseits – keine Provinzposse, das geht uns alle an, ob nun Völklinger, St. Ingberter, Berliner (Breitz ist wie die Mehrzahl der Erstunterzeichner in Berlin wohnhaft) oder Pinneberger oder aus Israel oder aus Südafrika …