Weitere Bilanztricks der Adler Group

München. Die Finanzaufsicht Bafin hat in den Bilanzen der Jahre 2020 und 2021 des Immobilienkonzerns Adler Real Estate eine Reihe von »überhöhten Wertansätzen« gefunden. Als Beispiele nannte die Behörde am Mittwoch das »Glasmacherviertel« in Düsseldorf und die Beteiligung an der Wohnungsgesellschaft Accentro. Zudem habe Adler im Abschluss für 2021 nicht vermerkt, dass das Unternehmen für ein 265-Millionen-Euro-Darlehen an die luxemburgische Mutter Adler Group keinerlei Sicherheiten erhalten habe. (dpa/jW)