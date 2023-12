Insolvenzrekorde bei Kliniken drohen

Berlin. Im kommenden Jahr werden nach Einschätzung der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) so viele Kliniken in Deutschland in die Zahlungsunfähigkeit rutschen wie nie zuvor. »Wir verzeichnen aktuell deutlich mehr Insolvenzen als üblich und 2024 droht ein Rekordinsolvenzjahr zu werden«, sagte Verbandschef Gerald Gaß dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Mittwoch) unter Verweis auf das aktuelle Krankenhaus-Barometer des Deutschen Krankenhausinstituts. 2023 habe es knapp 40 Insolvenzen gegeben. »Für 2024 laufen wir Gefahr, dass sich diese Zahl wegen der absehbar starken Personalkostenentwicklung noch verdoppelt.« Während 2022 rund die Hälfte der Kliniken (54 Prozent) ein negatives Jahresergebnis auswiesen, steigt dieser Anteil laut Krankenhaus-Barometer im laufenden Jahr auf mehr als drei Viertel (78 Prozent). Für das Jahr 2024 gehen laut Umfrage 71 Prozent der Krankenhäuser von einer weiteren Verschlechterung aus. (dpa/jW)