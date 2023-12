Hochwasserlage teils weiter angespannt

Offenbach. In Sachsen bleibt die Hochwasserlage vor allem an der Elbe angespannt. An anderen Flüssen wie der Mulde und der Weißen Elster gingen die Wasserstände am Mittwoch zurück, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch in Offenbach mitteilte. An der Elbe galt am Pegel Schöna an der Grenze zu Tschechien die zweithöchste Alarmstufe 3. Die Stadt Dresden hatte die Alarmstufe 3 bereits am Dienstag abend ausgerufen. In Niedersachsen sei vor allem an der Mittelweser und an den Oberläufen von Aller, Leine und Oker mit weiter steigenden Pegelständen zu rechnen, sagte eine Sprecherin des dortigen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz der dpa. (dpa/jW)